La tajante opinión de Afra Blanco sobre la vivienda: "Hay tres generaciones que no tienen propiedades"

Una noche más, laSexta Xplica ha ido más allá de la política y ha abordado problemas que preocupan a la sociedad española. El del acceso a la vivienda es uno de ellos. La generación millennial ha tenido el desafío de enfrentarse a dos crisis económicas, lo que ha terminado por afectar negativamente a su bienestar actual y sus expectativas de futuro. Respecto a la generación zeta, España cerró 2024 con un paro juvenil del 28,36%, según datos del INE.

Afra Blanco fue una de los Xplicadores más combativos de la noche. La sindicalista hizo una radiografía de la situación económica española e hizo una defensa de los datos que ha presentado el Banco de España. No obstante, le costó mucho iniciar su discurso, ya que fue interrumpida por Gonzalo Bernardos, quien suele hacerlo habitualmente durante las intervenciones de la sindicalista.

“A ver, alucino. A la generación de mis padres también le gustaba irse de vacaciones o comer en buenos restaurantes”, comenzaba la tertuliana antes de ser cortada por el economista. “No lo hacían. Como mucho, iban al pueblo y lo que comían costaba mucho menos que en las ciudades”, exclamó. “Está claro que interrumpir no suple el ingenio”, dijo antes de comenzar su discurso.

[Tenso rifirrafe entre Afra Blanco y Graciano Palomo en ‘Espejo Público’: “Yo también voy a decirte que te calles”]

Para Blanco, no se trata de “una lucha entre generaciones”, sino “una lucha de clases”. A pesar de que los datos son alarmantes, sí que es cierto que han mejorado en los dos últimos años.

No obstante, la sindicalista ha querido recordar que esto no se ha traducido en una mejora económica para las nuevas generaciones. “Nuestra riqueza debería haber crecido un 3,9%”, explicaba. No obstante, esto no se está cumpliendo. “Al 60% de la población no le ha crecido su riqueza”, exclama rotunda. Blanco recordado que es al 10% de la población”, que “son los que más tienen”, a los que “les ha crecido más de un 11%” su poder adquisitivo.

'laSexta Xplica'.

La sindicalista señala cómo un 10% de la sociedad ha pedido “el 25% de su riqueza”. “¿Cuál es la radiografía de ese 10% más pobre?”, se cuestionaba la sindicalista, para después responder que el perfil de esta población es el de “un trabajo con nómina” y tiene una edad que “ya no es tan joven”. “Esto implica tanto a la generación X, como la millennial y a la zeta”, expresaba.

Precisamente, la generación X es la que tiene actualmente entre 60 y 40 años; mientras que la millennial está ya entre los 40 y supera la barrera de los 25 años. Son dos generaciones que están en un rango que va más allá de lo que se considera juventud. “[Son] tres generaciones sin propiedades”, denunciaba la sindicalista, quien ve en esto “el mayor factor de desigualdad que existe hoy en día” en la sociedad española.