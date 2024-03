"Un novelón clásico y bestia": así es 'Eva & Nicole', la nueva serie de Antena 3 con Belén Rueda e Hiba Abouk

"Es un novelón clásico y bestia que habla de las cosas importantes de la vida, aquellas que nos quitan el sueño: el amor, la amistad, la venganza, la educación y la familia". Con estas palabras, Daniel Écija ha definido Eva & Nicole, la nueva serie que estrenará próximamente atresplayer y que después emitirá Antena 3.

The Good Mood vuelve a unir sus caminos a Atresmedia tras La Valla y Cristo y Rey con esta ficción de ocho capítulos de 50 minutos que se "inspira" en la rivalidad de Olivia Valere y Régine, dos empresarias que pelearon en los ochenta por controlar la noche de Marbella.

"Son dos mujeres enfrentadas que tuvieron un pasado común y que por una circunstancia salta todos por los aires", ha señalado Montse García, directora de Ficción de Atresmedia en la rueda de prensa celebrada en el marco del Festival de Málaga, a la que ha acudido BLUPER.

[El dato de los espectadores únicos, el objeto de deseo de las cadenas generalistas para medir el éxito en televisión]

La ficción está protagonizada por Belén Rueda (Nicole) e Hiba Abouk (Eva). No obstante, Écija explica que sus personajes no están basados en hechos reales pese a inspirarse en ese enfrentamiento: "No tienen nada que ver con estas dos señoras, pero mi reconocimiento a su carrera y a su trabajo, porque fue muy inspirador para muchas mujeres en un momento que no lo tenían fácil".

Y es que Marbella, ciudad en la que vivió el propio Écija (y conoció a Belén Rueda, su exmujer) a principios de los 90, era la ubicación perfecta para sentirse "libre de la absoluta naftalina y caspa de los años de la dictadura". "Los guiones son espectaculares. Unen acción, thriller y humor", ha asegurado Abouk, que regresa a la ficción española.

'Eva & Nicole'.

Andrés Velencoso, Belinda Washington, Oliver Ruano, Ricardo Pereira, Gonzalo de Castro, Javi Coll, Esmeralda Moya, Cristina Kovani, Sandra Cervera, Samy Khalil, Craig Stevenson, Almar G. Sato y Nuria Herrero, entre otros, completan el reparto de esta serie producida por Atresmedia TV en colaboración con The Good Mood.

Montse García y Daniel Écija son los productores ejecutivos de esta ficción del sello Series Atresmedia, que estará dirigida por David Molina, Antonio Hernández y Álvaro Vicario. El guion corre a cargo de Daniel Écija, Patricia Trueba (coordinadora de guion), Andrés Martín Soto, Iñaki San Román, Paula López Cuervo y César Mendizábal.

Salvador Gómez Cuenca firma la dirección de Producción, David Azcano es el director de Fotografía, Luis Vallés (Koldo) es el director de Arte, Loles García es la directora de Vestuario y Romana González (Pato) y Antonio Panizza son los encargados del diseño de maquillaje y peluquería. Yolanda Serrano y Eva Leira están al frente del casting de la ficción.