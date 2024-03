Así es Aurah Ruiz, fichaje de 'Supervivientes': de su polémica relación con Jesé a la enfermedad de su hijo

Supervivientes 2024 da comienzo este jueves, 7 de marzo. El popular reality de Telecinco comienza una nueva edición con un total de 17 concursantes, dispuestos a vivir la mayor aventura de sus vidas. En el listado figuran desde nombres más reconocidos, como Carmen Borrego o Pedro García Aguado, hasta más desconocidos, como Rubén Torres o Gorka Ibarguren.

Una de las primeras concursantes en confirmarse fue Aurah Ruiz, un rostro conocido en el mundo de Mediaset tras participar en varios realitys de Telecinco. No obstante, la joven, de 35 años, y nacida en Las Palmas de Gran Canaria, saltó a la fama por su relación con el futbolista Jesé Rodríguez, protagonizando distintos escándalos en una relación llena de idas y venidas.

La canaria, que cuenta con más de 600.000 seguidores en Instagram, afronta esta nueva etapa en televisión "en su mejor momento", dispuesta a ganar el concurso, aunque admite que no le "gusta nada perder. Lo llevo supermal". "No puedo matar ningún ser vivo. Puedo pescar, pero me va a dar mucha pena (...). No soportaría perder y que comieran delante de mí y yo muriéndome de hambre", explicó en un vídeo en Viva la vida.

De 'Mujeres y hombres' a 'Supervivientes'

Aurah se dio a conocer en Mujeres y hombres y viceversa en 2014, como pretendienta de Ángel Vico. Su carácter logró conquistar al tronista, frente a otros conocidos rostros del programa como Jennifer Lara, Patricia Steisy o Samira Jalil. La canaria fue la elegida, pero su relación no duró mucho debido a unas supuestas infidelidades por parte de él.

Su mala relación fue un paso más allá tiempo después de la ruptura, cuando ella denunció en televisión que había sido víctima de violencia de género por parte de una expareja. Aunque no dio nombres, Ángel salió al paso de las acusaciones en sus redes sociales: "Quiero aclarar que soy una persona que está luchando para demostrar su inocencia".

Aurah y Ángel en 'Mujeres y hombres y viceversa'. MEDIASET

Cuatro años después de su primera aparición en televisión, Aurah decidió probar suerte en el mundo de los realities y entró a la casa de GH VIP. Allí vivió un romance con Suso Álvarez que finalizó poco tiempo después.

Hace unos días, el colaborador de televisión calificó esa etapa como una de las más oscuras de su vida y de la que dijo estar muy arrepentido. "Hay muchas cosas en las que me equivoqué, no estuve acertado", aseguró en Viva la vida. En 2020, la canaria participó en un nuevo reality: La casa fuerte 2. Pese a llegar a la final, tampoco logró ganar en esta ocasión.

Una relación entre escándalos con Jesé

La relación más mediática de la canaria es, sin duda, la que mantiene con Jesé Rodríguez, su actual marido y padre de su hijo Nyan. Su romance fue público en el año 2016, cuando el futbolista fichó como jugador del Paris Saint-Germain y la presentó ante las cámaras. Meses después, nació su hijo en común, con una enfermedad rara sin cura que obliga a sus padres a estar las 24 horas del día pendiente de su estado de salud pues, en caso contrario, el niño podría entrar en coma.

Desde un inicio, la relación entre Aurah y Jesé ha estado marcada por las idas y venidas, además de por distintos escándalos y polémicas. Entre ellas, la ocasión en la que la expretendienta sorprendió a su entonces novio siéndole infiel con una amiga suya, la ex participante de Mujeres y hombres y vicecersa Rocío Amar. Una pillada que terminó con la intervención de la policía para calmar a la canaria.

[Aurah Ruiz, condenada a hacer trabajos para la comunidad por acosar a Jesé Rodríguez]

A pesar de ello, los jóvenes volvieron a intentarlo, e incluso Jesé entró en directo en La casa fuerte para dar ánimos a su novia en el concurso. Era la primera vez que el futbolista hacía una intervención de este carácter en televisión. El conflicto de Aurah y el futbolista llegó a los tribunales. Y es que en 2020 la canaria fue condenada por un supuesto delito de acoso contra el futbolista tras una denuncia de este.

Sin embargo, y pese a diferentes rupturas y rumores de infidelidades, la pareja decidió casarse en 2022 en una emotiva boda en Gran Canaria a la que acudieron colaboradores de Telecinco como Makoke. "La mujer que cambió mi vida y me dio felicidad y amor verdadero", recordó Jesé en el aniversario del enlace.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jesé Rodríguez (@jeserodriguez10)

Hace dos días, Aurah, que pasa por uno de sus mejores momentos, se despedía de su familia en una instantánea. Sin embargo, es consciente de que entrar a un nuevo reality podría traer problemas a su relación.

"Mi pareja estando separada de mí, posiblemente haya personas que estén buscando la mínima para meter mierda. Hay gente que no nos quiere juntos", aseguró, para dejar claro que confía en su pareja: "Va a tener que llover y llover para que esto se derrumbe".