Aurah Ruiz, condenada a hacer trabajos para la comunidad por acosar a Jesé Rodríguez

Aurah Ruiz (31 años) ha sido condenada este pasado lunes a hacer trabajos para la comunidad durante nueve días tras la denuncia que Jesé Rodríguez (27), que recientemente se ha desvinculado del PSG, interpuso en 2018, en pleno litigio con la canaria. Ahora, dos años más tarde, ha llegado la sentencia, en un momento completamente diferente en lo que respecta a la relación entre las partes.

Si bien en 2018 Aurah y Jesé libraban una guerra mediática sin cuartel, en la actualidad no solo no es así, sino que han retomado su relación amorosa. Ha sido un juzgado de Las Palmas de Gran Canaria el que ha dictado sentencia. Este pasado lunes Aurah Ruiz tuvo que abandonar por unas horas el concurso La casa fuerte 2 para acudir, junto a Jesé, a los juzgados.

Lo hacía escoltada, en compañía del personal de Telecinco, y aislada del exterior gracias a unos cascos. Tras escuchar la sentencia, Aurah Ruiz ha vuelto a Madrid para seguir trabajando en el reality. Aurah fue acusada de llevar a cabo una actitud de reproche público al futbolista por no ocuparse debidamente del hijo que tienen en común. Para ello, realizó una serie de actos dirigidos a afectar negativamente la imagen y la vida de Jesé Rodríguez, tanto así que le generó una situación de permanente observación y espionaje.

Ambos salían de los juzgados cogidos de la mano y se despedían de forma cariñosa. Tal y como se informa en Canarias 7, el hecho de que Jesé y Aurah hayan retomado su historia sentimental ha sido determinante para que la pena fuese menor de lo que en principio solicitaba la fiscalía -100 días de trabajos para la comunidad o un año y tres meses de prisión-. Y es que, ambas partes han llegado a un acuerdo beneficioso.

Polémica relación

Aurah Ruiz junto a Jesé en una imagen fechada en junio de 2016. Gtres

Hace unas semanas la pareja retomaba, para sorpresa de todos, su relación después de años de guerra judicial y de reproches públicos por parte de Aurah, ya que Jesé se desentendió del hijo que tienen en común, Nyan, gravemente enfermo. Varias visitas a París por parte de la influencer y diferentes imágenes juntos dejaban claro que la guerra había dado paso al amor, y que los canarios estaban viviendo una segunda oportunidad en su noviazgo. Una reconciliación de la que ambos presumieron durante la fiesta de cumpleaños de la concursante de La casa fuerte, donde no escatimaron en besos, bailes y arrumacos que parecían indicar que, ahora sí, lo suyo parecía ir de lo más en serio.

Sin embargo, poco le duró la alegría a Aurah, que días después sorprendía a Jesé siéndole infiel con una amiga suya, la exviceversa Rocío Amar. Una pillada que terminaba con el futbolista pidiendo perdón a su novia y con la intervención de la policía para calmar a la canaria y escoltarla hasta su domicilio. Tan sólo 48 horas después y todavía muy afectada por la última deslealtad de Jesé, Aurah tomaba la decisión más radical y, dispuesta a alejarse del deportista después de esta nueva traición, entraba en La casa fuerte. Dentro de la casa, hace unos días recibió la llamada en directo de Jesé.

Jesé Rodríguez durante su llamada a 'La casa fuerte 2' en Telecinco. Mediaset

"Justo en estos momentos va a entrar por teléfono. Buenas noches, Jesé", fueron las palabras de Jorge Javier (50). Antes de pasarle con Aurah, el catalán le preguntó qué le iba a decir. "Pónmela y se lo digo a ella", esquivaba él. Pero Jorge no se daba por vencido. "Jorge, me caes muy bien, pero yo se lo quiero decir a ella, no a ti", insistió el futbolista. Ya en conversación, la emoción afloró. "Buenas noches, bebé", le decía Jesé. "¿En serio? ¿En serio eres tú?", respondía Aurah incrédula. "Sí, soy yo", contestaba el canario.

Aurah no salía de su estado de asombro. "Bebé, ¿eres tú? No me lo puedo creer", decía con una amplia sonrisa. "¿Quién va a ser? Claro que soy yo, mi amor. Escúchame una cosa, tenemos poco tiempo. Escucha lo que te voy a decir. Tienes que ganar este concurso. Escucha. He estado con bebé Nyan, está súper bien", respondió Jesé. La concursante le mostró su inquietud sobre lo que podía estar pasando fuera. "Todo está bien. Si estás feliz, continúa. Si no estás feliz, no estás obligada a seguir. Pero si estás ahí, lucha hasta el final", la tranquilizó Jesé.

"¿Quieres que luche?", se preguntaba Aurah. "A mí me encanta que estés feliz y estos días no lo estás", le explicaba él. Ella no evitó hablar de lo que les había llevado a esta situación pero no quiso profundizar en el tema. "Tenemos una conversación pendiente", se limitó a decir. "Ya lo sé, mi amor. Pero ya que estás aquí, tienes que hacerlo bien", respondía Jesé. Aurah le pedía entonces el mismo nivel de compromiso. "¿Tú lo vas a hacer también bien?", dijo. "Siempre", le ha prometido Jesé Rodríguez.

