Expulsión para Asraf por su actitud con Isa y la llamada en directo de Jesé a Aurah que destapa el montaje

Recuerdo que hace un tiempo Isabel Pantoja (64 años) se cogió un gran enfado cuando vio cómo Asraf Beno (24) trataba a su hija Isa (25) en plena calle, agarrándola del brazo con fuerza y zarandeándola. Aquello molestó en Cantora. Mucho, cuando los disgustos solo pasaban por Chabelita y Kiko Rivera (36) era el hijo que toda madre querría tener. Pantoja madre lo llamó, le cantó las cuarenta y el niño de su hija estuvo sin pisar la finca meses y meses. Castigado sin Cantora. "Al principio no me gustaba", reconoció Isabel en público. Y ahora, viendo lo que se está viendo en La casa fuerte 2, imagino que tampoco.

Le habrá desterrado. Claro que, teniendo en cuenta el cerro de problemas que tiene la cantante con su hijo Kiko, este será el menor de ellos. Los comportamientos con cajas destempladas de Asraf hacia Isabel hija claman al cielo y se está viendo la peor versión del que estaba destinado a ser el marido de Chabelita en breve. Ya no lo será: no habrá boda. Al menos, Asraf tiene dudas. No quiere pertenecer a esa "mierda de familia", como ha calificado a los Pantoja. En un vídeo inédito que este jueves ha podido ver Isabel, Asraf se despacha a gusto.

Hace tiempo que tenía ganas de pedir esto: ¡expulsión disciplinaria para Asraf! No me gusta lo que destila. El programa debería castigarlo. No es un buen ejemplo el que da este hombre. Esas miradas, ese "no digas nada ahora", ese "no me humilles". Cuidado. Poca broma. Hay que dar ejemplo. Además de sus feas palabras hacia la familia de su pareja -gracias a la cual está en televisión-, Asraf ha visto cómo en Sálvame se ha hablado de que, supuestamente, Isa tuvo un affaire con Antonio Pavón en una feria de Fuengirola.

A la vuelta del vídeo, y con la mirada de hielo, ha asegurado: "Si tuvieron algo, no pasa nada porque fue hace tiempo y no estando conmigo". Isa ha respondido a la acusación: "Nunca he estado en la feria de Fuengirola. Pavón es amigo de mi hermano y de mi prima, pero no he tenido mucha relación con él". Asraf, removiéndose en el asiento. Tenso. Sin saber dónde o cómo mirar para no quedar mal ante España. ¿Volverá a reñir a Isa entre sábanas? ¿Se habrá sentido el señor de nuevo humillado esta noche? No me gusta, repito: ¡Expulsión! Hace unos días leí que muchas personas del entorno de Isa sostienen que "ojalá no se case con Asraf". En ese deseo cabe mucho y hay demasiada connotación. ¿Se moverá ficha desde Cantora?

Una llamada y un montaje

Decía Jorge Javier (50) al comienzo del programa que había sido una semana tensa para los concursantes. No se equivocaba. No solo la cosa ha estado calentita con Isa Pantoja y su polémico novio. El drama que vive Aurah Ruiz (31) no es para menos ni moco de pavo, y se merece una serie de tirada diaria. La pobre chica, como saben, entró en el reality después de pillar a su pareja y padre de su hijo, Jesé Rodríguez (27), con otra. ¡Lo vio con sus propios ojos! Había vuelto la doliente Aurah con el padre de su hijo, con el que había pisado hasta banquillo en los juzgados de tan mal como se llevaban, y él va y le pone los cuernos.

Encima, lo hace después de haberle pedido el deportista que decidiese entre él o la televisión. Claro, una vez que lo pilla con las manos en la masa, ¡se va a un reality! Yo también, querida Aurah, habría hecho lo mismo. Total, que la concursante está hundida en la casa, no se quita de la cabeza lo que Jesé le ha hecho, pero tampoco puede dejar de pensar en su pequeño, al que extraña con locura y con el que se le rompe el alma cada vez que ve una foto suya. Entremedias de tanto dolor y tanta lágrima, Jesé Rodríguez, de manera histórica, ¡ha llamado en directo al programa!

Como lo leen. El futbolista ha querido de este modo insuflarle ánimos a la madre de su hijo. En cuanto Jorge le ha dado paso, el plató ha enmudecido. Me juego el cuello que los audímetros se han roto. Dicho esto, decir que la llamada en sí ha sido muy extraña. Él, monosilábico y borde. Parco en palabras. Incómodo. Hey, valorad esto, que he entrado y me he rebajado a la plebe, debería pensar el gran Jesé. Aurah, deshecha, arrobada, enamorada, entregada. ¡Su hombre al teléfono! ¡Dios al teléfono! "Bebé, ¿eres tú? En serio, ¿eres tú? No me lo puedo creer", dice ella, al borde de las lágrimas.

Importante, lo dice la cornuda y la que, hace unas horas, estaba tirada de dolor y desgarro. El machito alfa le responde, ufano y deseando elevarse a su reino: "Claro, quién va a ser. Escucha, ya que estás ahí dentro tienes que ganar este concurso. Yo no te veo feliz, y quiero que seas feliz". Esto ya es de traca. Le pide él que sea feliz cuando le pone los cuernos. ¡Le está diciendo que sea una consentidora y que congele la sonrisa! Pobre chica, de verdad. "Todo está bien, ¿verdad? No me lo puedo creer, estoy feliz", sigue ella a lo suyo, y le suplica: "¿Tú quieres que luche?".

En un momento dado, Aurah asegura: "Tenemos una conversación pendiente, y lo sabes. Yo lo voy a hacer bien, pero, ¿tú también?". Silencio al otro lado de la línea. ¡Creía que habían colgado! Jesé, el gran futbolista, recupera la voz: "Siempre". ¡Siempre, le suelta! Hay que tenerlos cuadrados. No me digan que no. Es muy fuerte esto. Jorge Javier intenta meter baza: "¿Estáis enamorados?". Y el deportista de élite, responde, no sin antes dejarle claro al catalán que solo le va a responder a una pregunta: "Por mi parte, siempre".

Pero lo mejor estaba por llegar cuando Jesé Rodríguez, en la cúspide del machismo -creo que lo dice cuando se está rascando sus partes-, asevera: "Aunque lo niegue ella, entró ahí estando conmigo. Se hace la fuerte". ¡Se hace la fuerte! ¿Se puede humillar más a una persona? Ella, pillada puede, lo reconoce: "Tuve una conversación con él y antes de entrar sí estábamos juntos. Solo te pido que hagas las cosas bien. No puedo permitirme tener la cabeza fuera y dentro. Sabes que tienes que respetarme, ya está". Sí, Aurah, sí, pero no me queda claro. Entonces, ¿con qué versión me quedo? ¿Estáis juntos? ¿Os enfadasteis? ¿Rompisteis? ¿Pasó en realidad la infidelidad o tan solo fue la causalidad de tu concurso? No sé, no sé...

La bronca entre Tom Brusse y Sandra Pica este jueves en 'La casa fuerte 2'. Mediaset

Bueno, pero para relaciones extrañas la que mantienen Tom Brusse y Sandra Pica. ¡Dicen que han roto en directo! Ah, no, que se acaban de dar la mano. Espera, ¡se están gritando! No, se besan. Resulta que han protagonizado un mosqueo morrocotudo porque él ha bromeado de las mujeres de Miami y a ella, ¡se la han llevado los demonios! Echaba fuego. "Tú hablas y haces, eso es lo peor. Para mí ya no es una broma. Lo paso mal, ¿para qué bromeas, tío? Dices que tengo el corazón frágil. Ahora mi cabeza está haciendo muchas reflexiones". Y él se defiende, cada vez con menos brío, como una pila a punto de agotarse: "Yo no pienso en cosas malas. Cada día estoy intentando ganarme tu confianza". ¿Soy el único que piensa que ella está enferma de celos y él es un listo que las manipula? Si yo fuera familiar de Sandra la arrancaría de ahí... ¿O ella juega también?

