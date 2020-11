La casa fuerte 2 visita Cantora, ¡el telegrama que deja a Isa Pantoja paralizada en directo!

Qué inteligentes son en La casa fuerte 2. Qué digo, ¡en todo Mediaset! Qué manera de entender la televisión y el entretenimiento. Son unos genios. Juro que pensaba que era puro humo, ¡qué equivocado estaba! Cuando Jorge Javier (50 años) ha anunciado que había un telegrama para Isa Pantoja (25) muy importante y que "la acercaría mucho a su madre", creía que eran fuegos artificiales. Pero no. Desde el programa están dispuestos a seguir exprimiendo Cantora y todo lo que venga de aquellos muros lúgubres de Medina Sidonia.

Atención al telegrama que ha leído Isa Pantoja, ante una España enmudecida: "Urgente. Isa, sabemos que la situación que está sucediendo afuera te tiene muy preocupada. La organización te permite salir durante el fin de semana para poder estar con tu madre, en tu casa, con toda tu familia. Podrás salir mañana mismo. Buen viaje". ¡No me digan que no es majestuoso! ¡Brillante! Todo un jaque mate por parte del programa. ¿Se imaginan a Isa entrando este viernes en Cantora? ¡Ese reencuentro!

Isa Pantoja minutos antes de leer el telegrama. Mediaset

Silencio. Isa Pantoja temblando, el papel en la mano, Jorge anhelante, España en vilo. "Pero, ¿de verdad?", balbucea Isa. Jorge sale al paso: "Piénsatelo. No hay ningún problema. No estás obligada a nada. Tienes unas horas para pensarlo". La niña, aún con el tembleque, ha respondido: "Me lo pienso, vale. Me da miedo el permiso. Mi corazón me dice que a mi madre le hace falta un abrazo, y mi cabeza me dice que tengo que estar aquí. Mi cabeza me dice que no puedo estar pensando todo el rato en lo mismo, que tengo que disfrutar del concurso". ¿Se imaginan que acepta?

No es nada descabellado: ahora su papel es el de buena y comprensiva, el de pegamento e hija abnegada. Yo lo veo, y mucho. Pero... ¡pero se imaginan! Por favor, si dice que sí, ¡que la acompañe una cámara! Quiero un 24 horas en Cantora, intramuros. Gracias, La casa fuerte 2; gracias, Telecinco. Estas cosas me hacen reconciliarme con vosotros. Vale, pues dicho esto, vamos a la cera. ¡Porque también ha habido cosas que no me han gustado esta noche y pienso denunciar!

Vamos que quieren usar a Isa para que cuando vuelva a #LaCasaFuerte10 cuente cómo esta su madre en Cantora y tener para una semana más de Sálvame — 𝔞𝔡𝔯𝔦𝔞𝔫 (@isnotsexy) November 27, 2020

Se toman unas "súper medidas" por el covid, que ni Lara se acerca a los participantes, pero Isa tiene llave para entrar y salir cuando quiera, o que cachondeo es este? #LaCasaFuerte10 — Cris M 🐶🦄 (@CriisMiguel) November 26, 2020

Lo normal, dejar salir 2 dias a un concursante del reality porque aporta más fuera que dentro y vuelva cargadita de tirulares #LaCasaFuerte10 — Psycho (@Psychocbb) November 26, 2020

Que sinvergüenzas son!! Como se les ve el plumero con el favoritismo hacia Isa Pi!! Estoy de la familia pantoja hasta el mismísimo coño!!#LaCasaFuerte10 — Martha (@FlyWithAlba) November 26, 2020

Están tan sumamente desesperados para q la Pantoja se pronuncie que la dejan salir para luego sacarle cm sta la madre vaya tela q bajunos #LaCasaFuerte10 — _Buuu Tuuu 🇺🇾🧜🏼‍♀️ (@Kendall2231) November 26, 2020

¡Al lío! La capacidad de manipulación del programa y de autoengañarse, es flipante. Porque no engañan a nadie, solo a sí mismos. Osea, estoy que no salgo de mi asombro. Resulta que me encuentro este jueves con que los que montan ese tinglado tienen sentimientos, y les importa muy mucho lo que pueda sufrir, o no, Isa Pantoja si se le informa de que el padre de su cuñada, Irene Rosales (29), ha fallecido. Porque, seamos sinceros, todos nos esperábamos esto.

No creo que haya nadie en este país que se pensase que el espacio iba a ocultarle esta información. Vamos, ¡con todo lo que le han puesto a la niña sobre su hermano y su madre! Que solo les ha faltado colocarle a Isa una cámara 24 horas en su habitación para que vea Telecinco mañana, tarde y noche. Ha estado la otrora Chabelita informada al dedillo de todo lo que se han dicho y escupido su madre y su hermano, y ahora afloran los remilgos, las consideraciones y los algodones. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué intereses hay ocultos? ¿Por qué no quieren informar a Isa Pantoja de este trágico suceso familiar?

Isa Pantoja y Asraf en la gala de este jueves en 'La casa fuerte 2'. Mediaset

Desde luego, yo no me creo nada. Y mucho menos la versión que ha dado Jorge Javier al comienzo del programa. "No le vamos a comunicar el fallecimiento del padre de Irene por expreso deseo de su representante Sonia", han sido sus palabras. Y, acto seguido, ha cambiado de tema. ¿No les chirría? A mí mucho. No me creo en absoluto que los de arriba tengan en consideración la palabra de esa tal Sonia hasta ese grado, eso de entrada. Tampoco me creo que se lo hayan ocultado a la muchacha por miedo a que se derrumbe y explote en lágrimas. ¡Cuando solo buscan eso! Lágrima es igual a share. A nadie se le escapa, que ya somos perros viejos.

Yo, sinceramente, esa ocultación la veo como una auténtica crueldad. No se puede ser más mezquino y ruin. ¿En nombre de quién se lo ocultan? ¿No tiene Isa el derecho de conocer esa noticia, como ha conocido otras tantas y con calzador? ¿Por qué ahora sí se callan y antes no? Todo me sigue descuadrando. Mando un mensaje, y recibo una respuesta que me deja más impactado aún. ¡Hay miedo! El programa se ha callado, ¡por miedo a que Isa abandone! No puedo entrecomillar por aquello del off the record. Pero esa es la verdad: se han callado esta dura noticia para que la niña no diga de irse. ¡Para no quedarse sin su gallina de los huevos de oro!

Isa Pantoja no conocerá la noticia del fallecimiento del padre de Irene Rosales por expreso deseo de su representante, Soniahttps://t.co/iLEIKdLxkt #LaCasaFuerte10 pic.twitter.com/Xm8eRAd7yb — La Casa Fuerte (@lacasafuerte_tv) November 26, 2020

Amos, no me jodas!!!!!!! Le cuentan todo el Panto Show a Isa Pantoja y no le pueden contar que ha fallecido el padre de Irene Rosales? #LaCasaFuerte10 — Gossipy (@Gossipy13908774) November 26, 2020

#LaCasaFuerte10 @lacasafuerte_tv

Ojo, dice J. Javier que no van a decir nada a Isa P. del fallecimiento del padre de Irene Rosales, para no descentrarla, que lo ha dicho su representante, pero para calentarla la cabeza todos los días con los temas de cantora os falta tiempo. — Mary Pompis (@Mary__Pompis) November 26, 2020

#LaCasaFuerte10. No le vamos a decir a Isa que se ha muerto el padre de Irene Rosales.

Como si a Isa le importara mucho...Anda que... Y ahora faltaba el telegramita. — mercedes moreno lope (@merchy55) November 26, 2020

La fuente conoce mucho de lo que habla. Isa, más allá de sus problemas pasados con su hermano Kiko, ha estado y está muy unida a Irene. ¡Mucho más de lo que yo creía! Ya no solo por Irene en sí, sino porque sabe lo capital que es ella para su hermano Kiko. ¡Es su soporte, y si ella está mal todo se derrumba! Han creído que sería la gota que colmara el vaso de la frágil Isa: por eso no le han comunicado nada. Irene, rota; su hermano, solo y la madre Pantoja sin salir de Cantora ni mover un dedo. Porque esta persona con la que hablo me dice que Isa sabe que su madre ni mueve ni moverá ficha.

Dicho esto, que se deje el programa de gansadas y pamplinas. Y no me voy del tema Isa Pantoja. ¡Cuidado, Asraf Beno, ese novio con el que dice que se va a casar! No me está gustando nada cómo trata a Isa cuando cree que nadie lo ve ni escucha. Esa manera de faltarle el respeto, de minusvalorarla, de llamarla al orden como si fuera de su propiedad. Insisto, cuidado. Las redes hablan de maltrato psicológico, yo no diría tanto, pero cuidado. Zona de peligro.

Asraf e Isa discutiendo en la cama de 'La casa fuerte 2'. Mediaset

Aquí os dejo algunas de sus lindezas hacia Isa: "Haz tu concurso sola", "A mí no me mandes callar delante de nadie, te lo he dicho cien mil veces", "¿Vale qué?, ¿vale qué?", "No me corrijas delante de nadie. ¿Qué haces corrigiéndome en directo?", "A mí no me vaciles más, esta no te la perdono, ni las otras tampoco. Tú lo has querido, ¿eh?". Yo dejo ahí las frases, ustedes valoren. Cuidado, insisto.

Que asco de tío, que mal trata a Isa#LaCasaFuerte10 — Alma 💜 (@Alma_17228) November 26, 2020

"No me vuelvas a corregir delante de nadie. A mí me dices las cosas después"



Este discurso de Asraf apesta #LaCasaFuerte10 — Sunset 🇰🇷 (@MrSunsetGH) November 26, 2020

¿Nadie de la organización va a echar a Asraf por la imagen de puto maltratador psicológico que está mostrando? #LaCasaFuerte10 — abel (@ponsx_) November 26, 2020

Asraf me da miedo de la capacidad de abducción que tiene manipulando a Isa p #LaCasaFuerte10 — josh 💫 (@joshhemoji) November 26, 2020

Asraf habla con mucho desprecio a Isa, quiere quedar por encima siempre

Ojito con eso#LaCasaFuerte10 — Tay26 (@Tay2620) November 26, 2020

¡Más cosas que han pasado en esa casa que sin Isa no es nada! Hablemos de la pifia de Tom Brusse (28) con su pareja Sandra Pica. ¡No bostecen, de verdad! Prometo que será algo rápido. Resulta que el otro día, Tom, en plena discusión con Sandra, la llamó Melyssa, ¡nombró a su ex! Sí, esa de La isla de las tentaciones, ya saben. Bueno, pues aquello creó un cisma de tres pares de narices. "Que no es solo eso, Tom, estoy hasta las narices. Si quieres mandarlo todo a la mierda...", dice ella. "Amor, lo siento, se me ha escapado. Perdóname, en unas semanas estaremos en una playa", dice él, no sé si para consolarla o hundirla más.

Y ella se hunde, claro: "El 90 por ciento de por qué estoy mal es porque no estamos bien tú y yo. No me miras como antes, no me siento apoyada por ti. Siento que está pasando factura a la relación este concurso, no sé cómo vamos a salir tú y yo. La sigues teniendo presente en tu cabeza (a Melyssa)". A los minutos, a solas con Jorge, ella se rompe. Habla con su madre, y esta recuerda el duro pasado de Sandra: separación de sus padres, bullying en el colegio, la muerte de sus abuelos, la enfermedad de su madre... ¡Pobre Sandra! Me da pena: ojalá pronto se aleje de Tom y viva una historia de amor de las de verdad: de esas con las que se siente, simplemente.

[Más información: Marta Peñate, Samira y un sospechoso viaje a Dubái: la sucia insinuación que dinamita La casa fuerte 2]