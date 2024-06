El dardo de Miguel Lago a Santiago Segura en ‘Tu cara me suena’: “Todos los compañeros se han levantado y tú no”

Miguel Lago y Santiago Segura en ‘Tu cara me suena’.

Miguel Lago está demostrando ser un showman enorme en Tu cara me suena. A pesar de haber dejado muy buenas imitaciones, y haber cantado más y mejor de lo que se esperaría, no ha ganado ninguna gala de momento, y las oportunidades para hacerlo han disminuido de forma alarmante. Al programa solo le queda la entrega de este viernes, y la semana que viene ya celebrará su semifinal.

En esta ocasión, el actor y humorista ha imitado a Luis Miguel, con el tema Suave. Y se metió muy bien en la piel del personaje, durante la canción en sí y también después, al finalizar. “¿Cómo están? ¿Cómo está mi gente?”, preguntaba emulando el acento del Sol de México. Por este apodo de Luis Miguel, todos los miembros del jurado lucían gafas oscuras.

“Yo, gracias a mi trabajo, no puedo ir a ver a Luis Miguel a ningún concierto de España. Tú no sabes la alegría que me ha dado verte hoy”, exclamaba Lolita Flores al dar su valoración. “Eso es lo mejor que te ha dicho Lolita en diez días”, bromeaba Manel Fuentes, pues Miguel se ha llevado, en general, valoraciones bajas.

Chenoa, por su parte, quiso aprovechar para mandar un beso a Luis Miguel desde la mesa del jurado de Tu cara me suena. “Luis Miguel es un dios, y Miguel Lago es mortal, aunque se llaman igual”, comenzaba a decir Chenoa. Y aprovechó para pedirle que mueva la rodilla como el artista mexicano, algo que Miguel Lago cumplió, e incluso regaló movimientos pélvicos. “Ahora mismo hay mujeres embarazadas, esto es así”, bromeaba Lago.

Llegaba entonces el turno de Santiago Segura para dar su opinión. “Ha sido impresionante. Yo he visto la imitación...”, comenzaba a decir el cineasta. “Ah, estás ahí. Como todos los compañeros se han levantado, y tú no has tenido el valor de hacerlo”, le reprochaba Miguel Lago, en referencia al momento en el que acabó la imitación.

Segura se excusaba conque no quería robarle el foco, pero que ha visto una imitación ilusionada, “una imitación de un fan”. “Está hecha con cariño, si con entusiasmo y además no voy a decir nada negativo porque hoy es tu cumpleaños de hecho, y te traigo un regalo”, seguía diciendo Segura, que fue hasta el centro del plató y dio un paquete envuelto a Miguel.

El presente en cuestión fue unos calcetines de El día de la bestia, una de las películas que lanzaron a Santiago Segura hace casi 30 años. “Esto está siendo la noche de la bestia”, agradeció Miguel Lago, antes de que Carlos Latre también aplaudiese su recreación de Luis Miguel.