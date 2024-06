El ‘Grand Prix’ se cuela en ‘Tu cara me suena’: Bustamante y Santiago Segura se la juegan en la patata caliente

19 días y 500 noches ha sido el tema que David Bustamante ha tenido que defender esta semana en Tu cara me suena. El pulsador decidía que el cantante cántabro tenía que imitar a Joaquín Sabina, y por eso este viernes ha puesto toda la carne en el asador, rasgando su voz, para emular al artista andaluz en una actuación del año 2015, en un concierto.

La actuación de David fue sobresaliente y provocó un gran aplauso del público, y también unas bellas palabras de parte del jurado. “Teniendo una voz tan limpia como la tuya, llevarla a ese carraspeo, a esa voz rota...” comenzó a valorar Chenoa, una explicación que Bustamante cortó para bromear conque había vuelto a fumar para conseguirla, pero que ahora lo vuelve a dejar. “La verdad es que ha sido impresionante ver esa transformación y me siento muy orgullosa de mi amigo. Gracias”, terminaba de decir la presentadora de Operación Triunfo.

Carlos Latre, por su parte, le decía al concursante, e imitando la voz de Joaquín: “Yo que soy un experto sabinero en todas las evoluciones del Sumo tengo que decirte que la has clavado, carajo”. “Y tengo que decirte que tanto fumar negro y tanto whiskie on the rocks, para que tú vengas una noche y me claves, carajo. Si esta noche te llevas una noche de este jurado será porque nos sobran los motivos”, añadía.

Santiago Segura sabe bien lo que es imitar a Joaquín Sabina: fue su primera actuación, en la primera gala de la historia de Tu cara me suena. Y en aquella actuación, Carlos Latre le puso un 4, algo que el cineasta no ha olvidado.

“12 años después tengo que reconocerte que esa imitación estaba muy bien hecha. Y que yo lo hice, porque era el primer programa, como para que haya cachondeo y tal, y se pilló un rebote que no me habló en tres semanas”, desvelaba Latre. “Lo reconozco y te pido disculpas”, terminaba el imitador.

La patata caliente

Jugando con el hecho de que él ya fue Sabina, Manel Fuentes invitó a Santiago Segura a ponerse un bombín y a acudir al centro del plató. “Vamos a jugar a la patata caliente con los números de Sabina, ya que hablamos de 19 días y 500 noches”, proponía el presentador, llevándose así hasta Tu cara me suena una de las pruebas más míticas del Grand Prix del Verano.

Las reglas eran las mismas que en el concurso de Ramón García: se hacía una pregunta, y la respuesta es un número. El presentador podía dar como pista si la cifra que buscan es más o menos que la que aportaba el concursante, y cuando diese la respuesta correcta, pasaría una patata caliente, un globo que se va hinchando, a su rival. Al que le explote, pierde.

Así, Manel Fuentes preguntó a Bustamante en qué gala estamos de la presente temporada, que era la 11. Y a Santiago Segura, cuántas temporadas lleva Lolita en el jurado, que eran 8. A David, cuántos segundos dura el clonador: 16. Y a Santiago, cuántas veces se ha imitado a Bustamante: 7. En ese momento el globo estaba muy abultado, y le preguntaron a David cuántas imitaciones había hecho Santiago en la historia del programa. El cántabro comenzó a decir datos aleatorios, en un margen de 36 a 60 imitaciones. La cifra que buscaban era 47, y le estalló el globo. “47 imitaciones, no me acordaba ni yo”, admitía el propio Segura, antes de regresar a su asiento en la mesa del jurado.