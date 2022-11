Joaquín Sabina: "Dejé la cocaína hace 20 años, pero cuando me preguntaban qué sentía, decía que nostalgia"

El Hormiguero ha arrancado la semana con la visita de los cantantes Joaquín Sabina, Leiva y del director de cine Fernando León de Aranoa. Los artistas acudían al plató de Pablo Motos para presentar la película documental Sintiéndolo mucho, que se estrena en cines el próximo 17 de noviembre.

Este proyecto audiovisual es la recopilación del seguimiento que el realizador ha hecho a Sabina a lo largo de los últimos quince años. Leiva pone música a la banda sonora del documental y ha compuesto junto a Joaquín uno de los temas de la película.

"Ha sido un proceso creativo sin rumbo, el plan es que no había plan", confesaba el director. "Él venía y yo estaba feliz de que estuviera conmigo, y así durante 14 años", apuntaba Sabina. "Le dije a Fernando que me sacara como quisiera, hasta cagando".

Pero entrando en cuestiones más personales, Pablo Motos no ha dudado en preguntarle a Joaquín entre risas: "¿Dirías que bebes más que comes o al revés?", a lo que el cantante respondía entre risas que "bebo más que como, por prescripción facultativa".

"El médico me dijo que tenía beber dos litros diarios, pero me dijo que no hacía falta que fueran de agua, también podían ser de tequila o de whisky... Algo que me alegró enormemente", bromeaba de nuevo.

Tras esto, el programa ha recordado la grave caída que sufría Sabina en el WiZink Center: "Casi no me acuerdo de nada. Me enteré al día siguiente después de dos operaciones. Dos enfermeras me dijeron que me había roto la clavícula".

Motos le comentaba retóricamente que "cuidarte no ha sido tu fuerte", a lo que respondía que iba a comenzar "ahora". Después de emitir el trailer del documental, el conductor le ha querido preguntar sobre su adicción a las drogas, concretamente a la cocaína, durante su juventud.

"La dejé hace más de 20 años, pero siempre que me preguntan...", comenzaba el invitado. "La corrección política que hay ahora, ese puritanismo... Cuando me preguntaban que qué sentía por las drogas siempre decía que nostalgia", apuntaba.

"Al final un día dije que se acababa. Ya no te hacen el efecto que te hacían, pero mi caso no vale para las madres de los pobres adictos, yo solo dije que se acabó y ya está", sentenciaba.

