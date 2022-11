Valentina Zenere, en 'El Hormiguero': "Me tuve que emborrachar para grabar una escena de 'Élite'"

Valentina Zenere, en 'El Hormiguero': "Me emborraché para grabar una secuencia de 'Élite' y me lo notaron"

El Hormiguero ha recibido por primera vez en su plató a la actriz argentina Valentina Zenere, que acudía para promocionar el estreno de la sexta temporada de Élite, que verá la luz el próximo 18 de noviembre en Netflix.

"En la serie os liais todos con todos", ha bromeado el presentador. "Sí, la verdad es que acabamos compartiendo saliva", respondía entre risas la invitada. Pero el comunicador no ha querido dejar pasar la oportunidad de revelar un secreto de Valentina que conoce todo el elenco de Élite.

"¿Es verdad que hueles y reconoces el olor de la saliva de la gente?", cuestionaba Motos ante la sorpresa del público. "Te juro que sí, ¿de verdad que nunca has olido la saliva?", insistía Zenere. "Bueno, he olido el mal aliento, pero no la saliva". Ante la respuesta negativa del presentador, la actriz le ha invitado a beber de su taza con agua en directo, ya que según ella, con este movimiento es suficiente para oler la saliva.

El presentador ha querido saber cómo vivió la actriz interpretar a una chica "que había sido violada". "Ha sido muy difícil, me cargué mucho emocionalmente porque es una responsabilidad y es una realidad que viven muchas de nosotras. Ha sido un trabajo duro para todo el equipo", respondía.

Asimismo, la argentina no ha dudado en confesar el shock que fue para ella comenzar su andadura en un proyecto como Élite, ya que ella comenzó su carrera como actriz de Disney Channel. "En Disney se te ve una tira del sujetador y tienes que repetir la secuencia", aseguraba.

"Cuando me llegó el guion de Élite empecé a buscar corriendo la escena de sexo; tercer capítulo, en un coche. Hablé con mis amigas en Argentina y decidí que lo mejor era tomarme unas copas antes", narraba entre risas. "El estado me duró todo el rodaje y me lo notaron, pero no quedaba mal porque entraba dentro del tipo de escena. Esa secuencia no la he visto mucho porque me da pudor".

Tras esto, la invitada asegura que en el rodaje cuentan con un 'coach' que explica a la dirección de la ficción los límites de la intimidad de cada intérprete, para que "estemos cómodos en todo momento". "Además, cuando grabamos escenas de sexo hay una pelota de goma para que ni si quiera haya contacto físico", afirmaba Valentina.

