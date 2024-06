Enganchón entre Kiko Matamoros y Marta Riesco en ‘Ni que fuéramos’: “Hacías el ridículo en ‘Sálvame’”

Una tarde más, Marta Riesco ha estado muy activa en Ni que fuéramos Shhh, el nuevo Sálvame que se emite en TEN TV. Y es que ha sido colaboradora en el plató, y más tarde, salió a la calle para ejercer de reportera para intentar hablar con Terelu Campos en la puerta de su casa, antes de que marche para Telecinco para participar en ¡De Viernes!.

Durante su presencia en el plató del Canal Quickie, Marta comentó su opinión sobre la participación de Olga Moreno en Supervivientes: All Stars. “Es una persona como muy fría, muy muy fría. La vez anterior se fue a Supervivientes dejando a su marido y a toda su familia sabiendo todo lo que sucedía”, afirmaba. “Flipé cómo aguantó en la isla sabiendo todo lo que había”, añadía, en referencia a la emisión de la serie documental Rocío. Contar la verdad para seguir viva, que ya se había estrenado.

Marta Riesco seguía cargando contra la exmujer de Antonio David, su expareja: “Y ahora, esta nueva vez, va con otra situación también muy chunga, que es que ha perdido a su madre hace 4 días. Entonces creo que Olga es una mujer hipermegafría en la mente, que nada le perturba, que nada le hunde”.

Belén Esteban le preguntó a Marta si alguna vez vio una gala de Supervivientes con Olga como participante junto a Antonio David Flores. “Alguna vez me lo estábamos en un hotel y me lo puso y tal y sí que es verdad que a mí ya me sentaba mal”, admitía Riesco. “Lo vimos poquito tiempo, porque me enfadaba”, añadía Marta.

María Patiño entonces recordaba cómo Antonio David Flores dijo “yo jamás hago confesiones reales a nadie por miedo a que lo puedan contar, ni siquiera un círculo”. “Es una persona que es muy paranoico con las cosas, de hecho, a mí, por desgracia, me contagió ese punto paranoico”, se sinceraba Marta. Unas palabras que no gustaron a Kiko Matamoros.

“Ella dice ahora que le ha contagiado. Joder. Que han estado un año juntos”, exclamaba el padre de Laura Matamoros. “Yo no he estado un año con él, otra cosa es que a ti te vacilara y te dijera (Antonio David) lo que quisiera, porque a ti te mentía siendo tu colega”.

"Hacías el ridículo en 'Sálvame'"

No se quedó ahí la reportera. “El otro día que te escuché como decías: Marta sí que me lo dijo antes de salir de la relación. Claro que te lo dije, por qué no te lo voy a decir, si se supone que es tu amigo y Antonio David me ha dicho: se lo voy a decir a mis amigos”, seguía defendiéndose Riesco.

“Porque tú, como salías haciendo el ridículo en Sálvame negando que yo estaba con él, ya me daba hasta vergüenza que lo estuvieses negando”, seguía Marta. “Te están diciendo que hacías el ridículo, ¿eh?”, apostillaba María Patiño, por si a Kiko no le había quedado claro. “Yo le veía en mi casa con él, diciendo: me da pena este hombre, la verdad, me cae bien, pero me da pena”, seguía argumentando Marta. “Pena tú, que te negaba”, le soltaba Kiko. “Pues también”, tenía que admitir su compañera.

“No seas mentirosa, te negaba a ti. Yo no te daba ninguna pena”, le lanzaba Kiko, que sí que reconocía haberse sentido engañado por Antonio David Flores en el pasado. “Me parece vergonzoso que me tires como arma el que me negase. No lo tenía que haber permitido en mi vida, pero no me gusta que lo utilices contra mí, me parece de vergüenza”, le reprochaba Marta, alzando más la voz.

"¿Por qué me gritas así?"

“Eres tú la que lo ha querido utilizar, y se te vuelve, porque el que te negaba era él a ti, que era tu pareja. Yo me acostaba con él”, le respondía Kiko. “Tú reniegas con otras con las que te has acostado”, le devolvía Riesco, algo que Kiko no entendía, pues parecía no saber a quién habría negado.

“Soy la primera que asumo que me negaba, pero ojalá que nunca nadie que tú quieras la niegue un tío, ni a tus hijas ni a nadie”, le deseaba Marta a Matamoros. “Mis hijas no juegan este partido”, le respondía el colaborador. “Pero también son públicas. A ver si vamos a hablar solo de lo que tú quieres”, insistía Marta. Y ahí Kiko alzó aún más la voz: “¡Tú eres la que te haces el poli el lunes!”.

“¿Por qué me gritas de esa manera? ¿Cuántos polis has hecho tú?”, le preguntaba Riesco. “Aguanta el tirón”, le pedía con altivez Matamoros. “Quién te ha dicho que no me lo voy a aguantar”, insistía Marta. María Patiño entró entonces para poner algo de paz: “Me gusta que discutáis, pero estáis entrando en una dinámica que no aporta nada”.