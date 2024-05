José Corbacho se rompe con la imitación de Raoul Vázquez en ‘Tu cara me suena’: “Me ha hecho llorar”

Este viernes, Tu cara me suena ha recibido como jurado a José Corbacho. El humorista ocupaba de forma temporal la silla de Àngel Llàcer, quien se ha tenido que ausentar por motivos médicos, que le llevaron a estar ingresado y a tener que ser intervenido hasta en cuatro ocasiones.

Huelga decir que Corbacho es un auténtico showman, y que conoce el formato a la perfección. Eso sí, desde el otro lado: fue concursante en la séptima edición, la que ganó María Villalón, y ha participado en varios especiales del programa de Gestmusic para Antena 3.

Desde el principio de la gala, José Corbacho ha dejado patente su buen humor. Así, abrió la noche Miguel Lago junto a Soraya Arnelas, y él acudió con mucha felicidad hasta el centro del plató para felicitar por su trabajo… a Soraya, que fue su compañera de edición.

Sin embargo, el director de cintas como Tapas y Cobardes también ha demostrado una cara mucho más sensible de la que nos tiene acostumbrados. Raoul Vázquez fue el penúltimo concursante en pasar por el clonador en esta noche, y tenía el reto de emular a Neil Diamond, e intepretó su hit Sweet Caroline.

Con una interpretación exquisita, Raúl ha dado el do de pecho en el escenario. Y durante la imitación la cámara ya recogía a José Corbacho con los ojos llenos de lágrimas. Un tema por el que Manel Fuentes, el presentador, no ha querido pasar por alto a la hora de hacer las valoraciones.

"Me ha hecho llorar"

“No voy a hablar de Raoul, porque Raoul está en otra dimensión aparte. La música tiene una cosa muy bonita, y es que cualquier canción, cualquier tema siempre te traslada a un momento de tu vida emocional, y esa capacidad solo la tiene la música”, afirmaba Corbacho, con emoción. “Esto es un himno generacional que ha bailado mucha gente y claro, a mí me ha hecho llorar porque lo he bailado y he disfrutado con gente que ya no está”, admitía el actor. “Y entonces de repente te lleva ese punto y te rompes, muchas gracias”, finalizaba su valoración.

Carlos Latre, por su parte, alabó el trabajo de Raoul con la imitación. “Este programa te está sirviendo tanto. Estás descubriendo, por ejemplo, en esta canción, tu registro más grave”, le contaba el imitador, algo que Raoul afirmaba. “Y tenías que controlar en todo momento, un llorado, te vas arriba… Es una canción que parece fácil, no lo es, y lo has hecho magistralmente”, le aplaudía.