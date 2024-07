Santiago Segura actualiza el estado de Àngel Llàcer ('Tu cara me suena'): “Estuvo a punto de perder una pierna”

Àngel Llàcer es el gran ausente de Tu cara me suena en esta temporada. El presidente del jurado entró en contacto con una bacteria en un viaje a Vietnam que mermó gravemente su salud, y tuvo que someterse a varias intervenciones, provocando su baja en el programa a las pocas entregas de su estreno.

Poco a poco se va recuperando, descansando en casa, y parecía haber una posibilidad de que volviese al concurso de imitaciones para la última noche de la temporada, en la que se proclamará el ganador. “Está animado. Espero que en la final reaparezca, y si no, para el año que viene ahí lo tenéis”, comentaba Lolita Flores a finales del pasado mes de junio sobre su compañero.

La gran final de Tu cara me suena 11 tendrá lugar el próximo 19 de junio, será en directo, pero no se puede asegurar todavía que Llàcer participe en esa gran final. Así lo ha planteado Santiago Segura, su suplente en la mesa del jurado, en una visita a Y ahora, Sonsoles, de este jueves.

“Está fuera de peligro, pero recuperándose, porque ha sido muy fuerte lo que le ha pasado. Estuvo bastante muy grave, estuvo en la UCI, estuvo a punto de perder una pierna. Pero por suerte lo cogieron, acertaron, digamos, con la bacteria, y ahora está fuera del peligro”, introducía el cineasta.

“Te digo, pero tiene que recuperarse. No sé si aparecerá en la final o no. La final es en directo el 19 de julio y ojalá se venga. Pero si no, seguro que la temporada que viene está sí”, vaticinaba el Segura, que estaba promocionando su nueva película Padre no hay más que uno 4.

“Odio valorar”

Sonsoles Ónega quiso saber cómo lleva Segura sus funciones como miembro del jurado del concurso de imitaciones, del que fue concursante en dos temporadas. “Odio valorar”, se sinceraba el invitado, que cree que “lo divertido es hacer, no criticar”.

Y continuó: “Siempre he odiado los jurados, cuando iba a los concursos de los festivales de cine con los cortometrajes, con el jurado yo era muy rencoroso”, reconocía Santiago, que cree que es “dificilísimo” dar sus puntuaciones.

El programa vespertino de Antena 3 también recopiló algunas de las imitaciones de Santiago Segura en Tu cara me suena, pero el invitado no estuvo conforme con la selección, en la que salía como El Fary o Azúcar Moreno. “He hecho personajes mucho mejores. Estos son los más cutres, es que esto me salieron bastante mal”, admitía. Y explicó que cuando hizo de las hermanas Salazar junto a Julio José Iglesias, su compañero ni siquiera se sabía la letra.