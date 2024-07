El fichaje sorpresa de ‘TardeAR’ para comentar el culebrón Escassi: participó en ‘Supervivientes’

No hay programa de televisión que escape a las últimas noticias sobre Álvaro Muñoz Escassi y su ya expareja María José Suárez. En Mediaset se están volcando especialmente con esta separación sentimental, hasta el punto de que la pasada semana Escassi se sentó en ¡De Viernes!, y mañana la Miss España hará lo propio para responderle.

En TardeAR, este jueves 11 de julio han seguido hablando del final de este idilio, que duró tres años, y ha incorporado un nuevo colaborador: Colate Vallejo-Nágera. Un fichaje sorprendente para el magacín en este verano, en el que Ana Rosa Quintana se está tomando unas merecidas vacaciones.

En su estreno, Colate se ha mostrado muy sorprendido, pues hacía no mucho que estuvo con Escassi y Suárez. “Estoy muy sorprendido con todo esto que ha pasado, están pasando tantas cosas...”, aseguraba el hermano de Samantha Vallejo-Nágera. “No me lo esperaba porque se adoran, los conozco y he estado con ellos hace nada”, apuntaba al respecto. Según su relato, vio “mucho amor”, “respeto” y “cariño” entre los dos.

Con este movimiento, Colate acerca posturas con Mediaset. Hay que recordar que el empresario fue el protagonista de varias entregas de ¡De Viernes!, donde concedió una entrevista íntima en la que confesó haber sufrido abusos sexuales en su infancia. “Sí, nunca se lo conté a nadie. Creo que ahí comenzó un poco mi rebeldía”, aseguraba entonces.

En su entrevista, también habló de su relación con Paulina Rubio, a la que conoció en 1999. “Ella tenía pareja en ese momento. Veía cosas que no me cuadraban. Todas las divas deben de ser caprichosas, pero ella hacía muchos esfuerzos para ser la mejor”, sentenciaba sobre la mexicana. “La última frase que me dijo mi padre en su vida fue 'esta mujer te va a arruinar la vida', y, de repente, un día pasó algo y desde ese día hasta hoy. Nunca más”, diría también.

Colate Vallejo-Nágera en 'TadeAR'.

Nacido en 1972, Colate Vallejo-Nágera es hijo del psiquiatra Juan Antonio Vallejo-Nágera y hermano de Samantha Vallejo-Nájera, jueza y mentora de MasterChef. En el sector profesional se dedica a los negocios, pero en la prensa rosa es conocido por su extenso currículo amoroso.

En el ámbito televisivo no es un desconocido en absoluto. Ha participado en el programa ¡Mira quién baila! en la edición de 2014. Fue el tercer eliminado, en la temporada que ganó el torero Miguel Abellán.

En diciembre de 2018, fue comensal y anfitrión en Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition, de Cuatro, programa en el que estuvo junto a Falete, Gloria Camila Ortega y Bárbara Rey. El cantante de copla y flamenco fue el ganador en aquella ocasión.

Más tarde, en 2019, fue participante de Supervivientes. Aguantó en Honduras durante 63 días, hasta convertirse en el séptimo expulsado.