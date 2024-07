Bosco Martínez-Bordiú sufre un accidente en la noria de ‘Supervivientes’: “Se metió una hostia muy grande”

Logan o Bosco. Tras el despliegue sin precedentes de juegos del pasado lunes, solo estos dos concursantes partían esta noche como candidatos a alzarse aún con el Tridente Dorado, el mayor privilegio de Supervivientes All Stars. Este trofeo permitirá a uno de ellos salir de la lista de nominados y cambiarse por otro compañero en cualquier momento de la aventura. El tridente lo ganaría el mejor de la famosa noria infernal.

Nada más arrancar la noche se puso en marcha la noche. Y Bosco Martínez-Bordiú empezó con humor, cantando la ranchera El rey, con aquello de “rodar y rodar”. A medida que iba pasando el tiempo la noria giraba más y más rápido. Y pasados los cinco minutos, Bosco acabó soltándose, pero, al ir tan rápido se golpeó con las maderas de la estructura. Y se escuchó un fuerte grito de dolor por parte del concursante.

“¿Bosco, estás bien?”, le gritaba el equipo del programa, mientras acudía corriendo a asistirle. “Se veía venir, tan rápido es muy complicado”, lamentaba Isabel, la tía de Bosco, que se encargada de su defensa en plató.

Jorge Javier Vázquez intentaba calmar a Isabel, y hasta intentaba aportarle un aire de humor a la situación. “Si Bosco tuviera que volver tendrías que ir tú a sustituirle”, le decía a Isabel. “En tus manos”, le respondía la defensora.

“Ha salido del agua, está sentado, lo está atendiendo el equipo médico”, detallaban sobre su situación. “¿Se ha dado un golpe o algo?”, quería saber Isabel, a lo que Jorge solo le podía confirmar que había “sido todo muy rápido”.

“¡Qué susto nos hemos dado!”

Laura Madrueño conectaba con Jorge Javier Vázquez para poner algo de calma en la situación. “¡Qué susto no hemos dado! Pero, afortunadamente, está todo bien. Le está atendiendo nuestro doctor, le están revisando”, detallaba la periodista.

Mientras, Laura habló con Longan Sampedro, quien resultó ganador de la noria y, por lo tanto, conseguía el tridente dorado. Para él era una victoria “agridulce” por cómo transcurrió todo. Se metió una hostia muy grande y me quedé preocupado”, admitía, para después dedicar su triunfo a su familia y a sus seguidores.

Finalmente, Bosco pudo hablar con Laura Madrueño. “Mamá, papña, todo bien”, tranquilizaba el joven. “Me he cambiado de posición y me he dado un golpe serio en las costillas”, detallaba sobre lo vivido. Y también mandó un mensaje a su tía Isabel para decirle que estaba bien, y, de paso, pidió perdón por no haber conseguido superar la noria.