Àngel Llàcer recibe el alta médica tras su segundo ingreso por contraer una bacteria en Vietnam

“Fui a Viernam, y me dijeron no comas… Y yo me lo como todo, en las calles. Y cogí una intoxicación. Me curé, volví de allí, y el bicho vivía en mí, hasta que se ha reproducido en mi intestino, y he tenido una colitis aguda. Ha sido muy heavy”. De esta manera, Àngel Llàcer explicaba la semana pasada en Tu cara me suena su bache de salud. Y lo hacía con su particular sentido del humor, vestido de bacteria, de hecho. Lo que no podía imaginar entonces es que su salud volvería a debilitarse, y que acabaría de nuevo ingresado.

En los últimos días saltaron todas las alarmas por su estado de salud. Sin embargo, este jueves, Y ahora, Sonsoles, ha arrojado algo de luz al asunto, dando una buena noticia. Y es que el actor y presidente del jurado de Tu cara me suena ha sido dado de alta, tras un mes ingresado. Lolita Flores ha sido la encargada de comunicar la buena nueva, y apunta a que igual el próximo fin de semana comienza ya a trabajar.

El programa ya había detallado que nunca se temió por la vida de Àngel Llàcer, pero tiene que guardar reposo, y continuar con la recuperación en casa. Además, señalaban cómo había que vigilar el tratamiento con antibióticos, para que fuese eficaz.

[Crece la preocupación por Àngel Llàcer y su estado de salud: "Sigue en la UCI hospitalizado"]

La bacteria con la que entró en contacto Llàcer se llama ‘shigella’, y se transmite al tomar agua o comida contamidadas por una persona infectada, por contacto directo con alguien infectado o en enclaves de higiene dudosa.

Àngel fue ingresado en el hospital en Madrid, y recibió el alta. Esa es la razón por la que la pasada semana, y también mañana viernes, pudimos verle de vuelta en Tu cara me suena. Sin embargo, luego volvió a empeorar, y fue ingresado, esta vez, en Barcelona. Allí ha sido donde ha recibido el alta.

El descanso que su cuerpo le está pidiendo lo hará en su domicilio en Sant Cugat del Vallés, y así, no podrá participar en Tu cara me suena. En este programa es profesor de interpretación de los concursantes, y también presidente del jurado. Además, es frecuente verle entre canción y canción haciendo juego con los participantes, disfrazado incluso cuando la ocasión lo requiere. En la entrega de la semana anterior ya le vimos muy cansado, tanto que su labor de dar clases la tuvo que asumir Carlos Latre por primera vez en la historia del programa.