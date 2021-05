Supremme De Luxe: "Concha Velasco, Raphael e Isabel Pantoja me parecen grandes referentes drag"

Supremme De Luxe es uno de los máximos referentes del movimiento drag español. Su larga trayectoria profesional y su carisma justifican la decisión de Atresmedia de darle el privilegio de presentar la primera edición de Drag Race España, la versión patria del exitoso formato internacional RuPaul's Drag Race.

Pese a que ella se resiste a calificarse como icono, lo cierto es que la vedette ya forma parte de la historia del drag en España y, a partir de este domingo, escribirá una nueva página también en su historia personal, estrenándose como presentadora de un concurso en el que reconoce que no se atrevería a participar. BLUPER conversa con la artista a pocos días del gran estreno para conocer sus sensaciones ante esta importante oportunidad.

Comienza el sueño más bonito de las vidas de nuestras reinas 👑✨



🏁 Racers... ¡Arranquen motores y que gane la mejor Drag Queen! 👠 #DragRaceEs, el 30 de mayo solo en #ATRESplayerPREMIUM 💄✨ pic.twitter.com/HbxrWDkwmS — Drag Race España (@DragRaceEs) May 18, 2021

¿Cómo has vivido esta primera experiencia presentando un programa?

Mi posición era relativamente fácil, todo estaba muy a favor. Es un programa montado para que mi labor sea fácil de llevar y ha sido un gusto trabajar con un equipo tan entregado.

Tú, al igual que RuPaul, eres un icono drag. ¿Se reflejará tu personalidad en el formato, como ocurre con RuPaul en la versión original?

No me considero un icono, soy una currante y muy pesada, por eso me conoce mucha gente. Desde el primer momento se me dijo que se iba a hacer una versión del programa original, lógicamente RuPaul es un referente, pero no se ha pretendido hacer nada parecido a lo que hace ella porque es imposible. Es como cuando versionas una canción, tienes que llevarla a tu estilo y hacerlo como tú quieres, porque es la única manera de poder llegar a un resultado óptimo. La personalidad mía se va a ver. Es un programa con mucho guion, pero toda la parte del taller en la que interactúo con las concursantes es totalmente libre y voy a ser yo misma.

Han sido muchas horas de rodaje, ¿cómo lo has llevado?

Ha sido un rodaje muy intenso, yo empatizo mucho e intentaba ayudar todo lo que pudiera, así que lo he vivido con mucha intensidad y emoción. Las concursantes son muy buenas y nos ha costado muchísimo tener que decidir quién se va, es muy difícil mandar a su casa a gente que tiene tanto talento, así que tanto el jurado como yo lo hemos vivido con los sentimientos a flor de piel.

¿Se te verá también sin peluca y sin maquillar, como a RuPaul?

No puedo hacer spoiler de nada, pero se va a respetar mucho el formato original.

Supremme De Luxe

¿Te presentarías a Drag Race España?

Al concurso no me presentaría porque me parece tremendamente difícil y después de tantos años trabajando tengo muy claro lo que no quiero hacer. En este programa hay que hacer de todo, así que yo como concursante no rendiría bien, no pondría tanto interés como estas reinas, que son unas jabatas y han defendido muy bien el puesto que han conseguido.

Si hubieses participado, ¿a quién imitarías en el snatch game?

A mí me encantaría imitar a Concha Velasco, es una actriz a la que adoro profundamente, es un personaje muy imitable porque tiene muchísima personalidad. A nivel internacional tiraría por Liza Minnelli o alguna así muy icónica.

¿Habrá presencia de folclóricas españolas en las imitaciones de esta edición?

En el snatch game español y en todas las pruebas habrá mucha referencia de la cultura de aquí en general.

¿Estás orgullosa de formar parte de un programa que manda un mensaje tan valioso como Drag Race España?

Me siento orgullosa en mi vida en general. El objetivo de este programa es entretener, pero es un formato que implica una posición ante determinadas cosas en la vida. Está muy bien que el drag tenga una cabida tan comercial, igual pierde una parte de reivindicación, pero indirectamente está haciendo otra. Nadie representa a nadie, cada uno se representa a sí mismo individualmente, pero que una cadena apueste por un formato así y ponga sobre la palestra determinadas realidades está muy bien.

¿Qué referentes drag piensas que deberían estar en Drag Race como invitados?

Yo cuando hago cualquier planteamiento artístico no me inspiro exclusivamente en el drag. Pienso con qué puedo 'contaminarme' y hay mil referentes: Concha Velasco a priori nadie piensa que sea un referente para drag, pero a mí me parece un referente absoluto por cómo sale a un escenario. Raphael también, o Isabel Pantoja, por su forma de andar. La actitud de estos artistas a la hora de salir a comunicar y a contar algo es muy importante. Creo que está bien que no se limite a un determinado colectivo, tenemos que convivir y me parece ideal que todo el mundo se mezcle y haya una diversidad que nos haga pensar y sentir.