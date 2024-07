Álvaro Muñoz Escassi tira de Pablo Motos para lanzar una indirecta a María José Suárez: "Acéptalo y supéralo"

Álvaro Muñoz Escassi es uno de los personajes de la crónica social del momento. Su mediática ruptura con María José Suárez está copando titulares y llenando horas de televisión. Ahora, ambos protagonistas han decidido sentarse en el plató de ¡De viernes! para contar su versión de los hechos.

El primero fue Muñoz Escassi, que desmintió que el fin de la relación se hubiese producido por una infidelidad, pues tenían "una relación abierta". Sin embargo, solo 7 días después, Suárez negó la mayor, en una entrevista en la que acabó echándose a llorar.

Pues, bien, el exjinete no se ha pronunciado de manera oficial aún. Eso sí, ha compartido un significativo vídeo en sus redes sociales. Precisamente, se ha valido de la principal competencia de Telecinco, Antena 3, para reaccionar de algún modo a las declaraciones de su expareja.

Se trata de uno de los cierres de El Hormiguero, en el marco de la sección 'Pasarse de la raya'. En este caso, Pablo Motos habla sobre la superación cuando todo parece estar en contra: "Si quieres solucionar un problema grave, no te queda otra que aceptarlo, enfrentarlo y superarlo. Da igual lo que sea, a lo mejor estás mal porque has decepcionado a alguien. Acéptalo y supéralo".

"A una persona solo se la conoce por cómo te trata cuando ya no te necesita. A lo mejor es al revés, a lo mejor has hecho daño a otra persona, queriendo o sin querer. Acéptalo y supéralo. Todos somos los malos en la historia de alguien. A lo mejor tienes frustración y rencor porque piensas que la vida te debería ir mejor y tú no tienes suerte. Acéptalo y supéralo", señala Motos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alvaro Escassi (@alvaroescassioficial)

Pablo hace hincapié en que no siempre "hay garantías de que las cosas vayan a salir bien", por lo que lo único que queda es "luchar": "Contra el miedo, el mejor antídoto es la confianza en ti mismo. A lo mejor piensas que los demás son mejores que tú. Acéptalo y supéralo. Acepta que eres imperfecto y que esas imperfecciones te hacen único y valioso".

"Enfrentarte a las cosas que te preocupan con crudeza es duro, pero cuando te cuentes una historia que te convenza a ti ese problema se va a desvanecer y volverás a conectarte con el deseo de salir adelante. En el fondo eres lo que piensas y en lo que piensas a te convertirás", sentencia Motos en el vídeo.