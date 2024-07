Belén Esteban entierra el hacha con Marta Riesco: el gesto que ha dejado a todos a cuadros en el nuevo ‘Sálvame’

Marta Riesco empezó a trabajar en Ni que fuéramos Shhh, el nuevo Sálvame que se emite en TEN, tras dar una entrevista en la que se despachaba, entre otros, contra Antonio David Flores, su expareja, y Telecinco, la cadena en la que trabajó durante años. Su llegada, sin embargo, no estuvo llena de facilidades, pues el primer día que estuvo frente a Belén Esteban tuvieron una tremenda pelea a gritos en la que se dijeron de todo. “A mí no me la das, Marta. Te digo una cosa, no puedo contigo”, le aseguraba la ganadora de Más que baile a su compañera en aquel entonces.

Con el paso de las semanas, Marta ha intentado acercar posturas con Belén Esteban, pero sin éxito. Por más que la reportera del Canal Quickie se mostraba amable y cercana, Belén quería mantenerse alejada. Y más cuando Marta ha mantenido buenas relaciones con personas como Pinocho, el presunto hermano de Anabel Pantoja, pues para la Esteban Anabel es como es como una hermana. “Marta, vas de guay, y no quiero ser guay contigo”, le recriminaba hace tan solo 12 días, hablando, precisamente, de la sobrina de la tonadillera.

Pero este miércoles 24 de julio, el último día que se emite Ni que fuéramos Shhh hasta el siguiente curso televisivo, todo ha cambiado. María Patiño era la encargada de cebar la noticia. Y lo hizo desde una perspectiva un tanto particular, como si fuese una mala noticia.

“Marta ha preguntado a todos los compañeros: ¿es malo?”, desvelaba la presentadora. “Las pruebas se las voy a dar a ella, porque las tiene que tener. Y que ella resuelva, lo que le parezca oportuno, porque afecta a su vida”, añadía.

Tras subirse a una escalera, donde se suben los colaboradores para dar las noticias importantes, a la usanza del antiguo pulpillo, exclamaba: “¡Hoy, 24 de julio, Belén Esteban sigue por Instagram a Marta Riesco!”.

"Una gilipollez"

María Patiño acudía a darle un abrazo a Marta Riesco. “¿Es importante, o no?”, le decía la gallega. “¡Qué guay! ¿En serio? Le voy a mandar un mensaje. Estoy nerviosa, ¿eh?”, admitía Riesco. “No sé cuándo ha sucedido, yo me he enterado ahora, en directo”, confesaba María. “¡Hostia, me sigue!”, exclamaba María, al ver el follow en su teléfono móvil.

Para Kimo Matamoros es una “gilipollez” este gesto, pero Javier de Hoyos le dio otro giro. “Es importante, porque Marta Riesco es enemiga de Anabel, y que Belén se acerque a Marta Riesco…”, delizaba el que fuese director de Socialité. “Gracias por darle valor a la noticia”, le expresó entonces Patiño a su compañero.