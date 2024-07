Bárbara Rey cuela en ‘Lazos de sangre’ una pulsera de España con la inscripción “Gobierno Dimisión”

El programa Lazos de sangre recordó ayer la figura de Pedro Pubill Calaf, el artista que se dio a conocer con el nombre artístico de Peret. Uno de los reyes de la rumba catalana, que triunfó con temas como Una lágrima cayó en la arena, Borriquito como tú o Canta y sé feliz, con la que representó a España en el Festival de Eurovisión, allá por los años 70.

Tras la emisión del correspondiente documental llegó paso al debate, que presentaba Jordi González, y que en esta ocasión contó con la participación de periodistas como Valeria Vega, Silvia Tarragona, Juan Sanguino y Nacho Montes. Además, estaba el cantante Juan Valderrama y la actriz y vedet Bárbara Rey.

Bárbara acudió a la cita vestida de rojo, y complementó el look con varias pulseras. Al inicio del programa, con los planos generales, o planos cercanos de la antaño artista circense no se podían ver bien. Pero, a medida que avanzó el programa, llamó la atención uno de sus complementos: una pulsera con la bandera de España en la que venía escrito “Gobierno Dimisión” y que acabó colando durante todo un programa de la televisión pública.

Bárbara Rey participaba en el programa porque conoció de cerca a Peret: juntos grabaron la película A mí las mujeres ni fu ni fa, dirigida por Mariano Ozores y estrenada en el año 1971. A lo largo de sus intervenciones, Bárbara habló de aspectos personales de Peret, como su tendencia a la infidelidad.

En un momento dado del programa, Jordi se acercó hasta Bárbara Rey y se puso de rodillas a su lado. “Tener hijos es complicado, duele”, le deslizó el presentador catalán. Bárbara reconoció que “los partos son duros”. “Un parto después de 40 años vuelve a doler”, insistía entonces el presentador. “Vuelve a doler todavía más, porque no te lo esperas. ¿Por qué me preguntas esto?”, quería saber la protagonista de la serie documental Una vida bárbara.

"Nunca me lo contó"

“Porque eres una mujer fuerte y valiente”, le aseguraba Jordi González. “Igual que Peret, soy una persona muy creyente, y creo que Dios me ayuda. Creo que todos tenemos a Dios dentro y a mí me ayuda”, aseguraba la madre de Sofía Cristo.

Tras recordar cómo ambos coincidieron hace años en los jardines de un casino de Mallorca, Jordi puso sobre la mesa cómo Peret rompió las relaciones con su hijo, y quiería saber el motivo. “A mí nunca me lo contó. Tuvo problemas con él durante mucho tiempo, porque quería que estudiara. Quería dedicarse al mundo de la música, tenía olfato para el mundo artístico y sabía las posibilidades que tenía su hijo, y ya no sé más. Era muy celoso de contar su vida privada y, sobre todo, familiar”, sentenció Bárbara.