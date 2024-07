'Lazos de sangre' se tiñe de Eurovisión: La 1 recordará a Peret en el décimo aniversario de su muerte

Lazos de sangre rinde homenaje a Peret en el décimo aniversario de su muerte. El documental, que se emite este miércoles 24 de julio, a las 22:50 horas en La 1 y RTVE Play viaja al Raval, el barrio de Barcelona que el cantante consideraba su hogar, y recorre, junto a su hija Rosita y sus nietos Soraya y Dani, los lugares que marcaron la vida del cantante.

El Raval vio crecer al niño que con doce años debutó en el Tívoli. Al joven que no tuvo más remedio que dedicarse a la venta ambulante. Al hombre que dejó la música para ofrecerse a la Iglesia Evangélica como pastor.

Rebelde, carismático, arrollador... Así era Peret, Pedro Pubill Calaf en el registro, rey de la rumba en la vida. Peret fue “un personaje clave en la evolución del pop español”, “un hijo de la necesidad que empezó siendo un pícaro para acabar siendo un sabio”, “piedra angular de la rumba catalana”. Palabras de Antonio Carmona, Los Manolos y Soraya Arnelas que definen muy bien al artista que con su ‘Borriquito como tú’ alcanzó el número 1 en Alemania o Países Bajos.

Peret fue un hombre muy familiar, pero no era fiel. Las periodistas Chelo García Cortés y Carmen Ro comentan su faceta más privada y la relación con las mujeres de su vida.

Si hay un trabajo por el que Peret está asociado a la televisión fue por su participación en el Festival de Eurovisión de 1974, en los últimos coletazos de la dictadura franquista. En tal año, Televisión Española le eligió de manera interna para representar a España en el concurso musical que ese año se celebraba en Reino Unido y que supuso la victoria del grupo ABBA con el tema Waterloo. Canta y sé feliz, compuesta por el propio Peret, fue la rumba que defendió y que logró un décimo puesto con diez puntos.

La participación de Peret en Eurovisión no fue algo voluntario, tal como relataría el catalán años después; literalmente, acudió obligado y amenazado, según sus palabras. Tal como explican en el blog Hablemos de Eurovisión, el cantante y compositor no había realizado el servicio militar, por lo que representar a España en el Festival sería el modo de prestar servicio al país. Peret no accedió de primeras a tal proposición, por lo que llegó a recibir amenazas de muerte y su familia y él tuvieron que llevar guardaespaldas.