Confirmado el equipo de colaboradores que acompañarán a David Broncano en su salto a TVE

"Broncano, ahora para todos". Con este 'claim' oficializaba Televisión Española, aunque fuese una cuestión de dominio público desde abril, el fichaje de David Broncano en el descanso del España-Inglaterra de la final de la Eurocopa. El presentador y su equipo desembarcan el próximo septiembre en el 'access prime time' de La 1.

La nueva apuesta de RTVE tiene como principales pilares "un plantel del cómicos sin prejuicios y las atípicas entrevistas de Broncano", en un programa en el que "nunca sabremos qué pasará a continuación". Así lo remarca la Corporación en una nota de prensa.

Por el momento, la cadena no lo anuncia como La Resistencia, su marca durante estos 6 años en Movistar Plus+, ya que el nombre es propiedad de Telefónica y aún no lo ha cedido. La plataforma, El Terrat (The Mediapro Studio), Encofrados Encofrasa y la Corporación siguen en conversaciones.

Tras el cierre de esta etapa, a los seguidores del espacio de humor y entrevistas les surgía la duda de quiénes acompañarían al conductor jiennense en su nueva aventura en la pública. Pues, bien, RTVE ya ha desvelado ese "equipo titular".

Junto a Broncano estarán sus inseparables Jorge Ponce, Ricardo Castellá y Grison. Se desconoce el resto de la lista de rostros que aparecerán en el programa. En la última entrega de La Resistencia en Movistar Plus+, Valeria Ros preguntó si contaban con ella para la nueva etapa y, entre bromas, se lo confirmaron.

28 millones de euros

La incorporación de David Broncano a RTVE fue aprobado por el Consejo de Administración el pasado 10 de abril. El proceso generó una crisis interna sin precedentes en el ente, que llevó al cese de José Pablo López, director de contenidos, y Elena Sánchez, presidenta interina.

Grison, Ricardo Castellá, David Broncano y Jorge Ponce Movistar Plus+

La batalla está servida en el 'access' del próximo curso. La Resistencia -o el título que reciba finalmente el espacio- será telonera de la oferta de 'prime time' de La 1 durante dos temporadas, a razón de 14 millones de euros cada una. Esto hace un total de 28 millones de euros.

Broncano rivalizará de tú a tú contra Antena 3, con la intención de destronar al rey de la franja, El Hormiguero. Al duelo entre el jiennense y Pablo Motos se ha sumado Telecinco con Babylon Show, un formato que presentará Carlos Latre y que tratará de dañar a sus dos competidores.