David Bustamante, ganador de ‘Tu cara me suena’: “Lo pasamos mal cuando Àngel Llàcer se puso malito”

El pasado viernes, David Bustamante se alzó como ganador de la undécima edición de Tu cara me suena. Su imitación de Antonio Molina le permitió meterse al público en el bolsillo (además de al jurado, que tenía voz, pero no voto) para conseguir el premio de 30.000 euros. Una cuantía de la que donó 6.000 euros a la fundación Pequeño Deseo, y dejó el resto a sus compañeros para que colaborasen con sus respectivas organizaciones, en un bello gesto de compañerismo.

Fue una final de infarto, en la que, al saberse ganador, a David le llegó a faltar saliva para hablar y volver a cantar, y que supuso un broche de oro a una de las ediciones con el casting más redondo de la historia del formato.

“Nos hemos hecho ya familia”, comenta David a BLUPER sobre la relación con sus compañeros, entre los que se encuentran Raoul Vázquez, Julia Medina o Miguel Lago, entre otros. “Y la prueba está en que en cuanto terminó el programa nos fuimos de fin de semana en una casa rural, todos juntos a celebrar”, asegura el cantante.

¿Por qué te decantaste por Antonio Molina para la final?



Fue un homenaje a mi abuelo. Cantaba muy bonito, además, era su ídolo, y me la cantaba de pequeño para que me la aprendiera. Y luego, cuando iba a visitar a casa de mi abuelo, a Tito Bustamante, me pedía que se la cantara. Como ya no está, a modo de homenaje, pues quise recordar mi niñez, y hacerle un homenaje a una persona que ha sido muy importante en mi vida.

Es decir, que elegiste un personaje para la final para disfrutarlo tú, y no buscando el ganar con uñas y dientes.

Totalmente. Esa es mi forma de ser, y cuando hay verdad, la gente conecta con eso. Además, no dejaba de ser una prueba muy difícil, es una canción muy, muy complicada, de un cantante con una velocidad de giros y un color de voz muy complicado. Pero decidí, después de todo el trabajo, regalarme ese momento para mí, para mi familia, imagínate lo emocionante que fue.

Y de haber elegido una imitación para salir exclusivamente para ganar, ¿a quién habrías elegido?

Hubiera hecho muchos que no me tocaron, que se los llevó todos Lago. Me hubiera gustado hacer Luis Miguel, Alejandro Fernández, Raphael, que lo hizo Dani (Supremme de Luxe). Si haces el repaso final, creo que he sido también uno de los más versátiles, he hecho un poco absolutamente de todo, me han tocado hacer voces muy diferentes.

Se mencionó en la gala final que en OT fuiste tercer finalista, aunque tú ya sabías lo que es ganar un programa de televisión, como, por ejemplo, Bailando con las estrellas.

Venía haciendo un repaso con esta mañana con mi hermano, no sé ya ni los podios que tengo, a ver si he batido un récord Guinness y no lo sé (risas). La verdad es que siempre me gusta salir de mi zona de confort, y forma parte del aprendizaje en la vida. Creo que mi parte artística se enriquece mucho cuando vives estas experiencias. Y en Operación Triunfo, el tercer lugar, fíjate todo lo que me dio. Al final, eran tres ganadores con tres carreras discográficas, y que, al final, con el éxito que tuvo, grabamos todos. Pero mi reto era entrar entre esos tres, y fíjate tú después de tantos años donde estamos.

David Bustamante en la final de ‘Tu cara me suena’.

¿Cuántas veces te habían propuesto participar en Tu cara me suena hasta que has dicho que sí este año?

Llevamos 11 ediciones, así que 11 veces. Desde el primer año. Estábamos con muchas otras cosas, pero esta vez ha sido el momento idóneo, y ha sido encima con el grupo perfecto, porque he tenido una suerte de tener unos compañeros inmejorables. De hecho, nos hemos hecho ya familia y la prueba está en que en cuanto terminó el programa nos fuimos de fin de semana en una casa rural todos juntos a celebrar.

Eres un ejemplo para otros artistas de tu nivel, para que concursen en este formato. Parece que muchas veces hay un miedo generalizado.

Es exponerse, pero realmente suma, no resta, y no hay que tener complejos. Tú no eres menos artista, sino todo lo contrario. Antiguamente, se valoraba mucho los artistas completos, que actuaban, que presentaban, que cantaban, y ese es el artista que yo admiro. Los que admiraba cuando era pequeño. Hay que intentar hacer cuantas más cosas, mejor. Es positivo, y me hace crecer también como persona. Lo que pasa es que es difícil. Cuando uno ha demostrado todo, exponerse y volver a examinarse, semana tras semana, pues no es fácil.

Algunos nos hemos quedado esperando alguna imitación de corte lírico.

Ojalá, pero también hubiera sido lo obvio. De todas formas, tan difícil como lo lírico fue hacer un Nino Bravo, o un Camilo Sesto…

Para difícil, Magneto con ese baile…

¡Madre mía, qué dolor de rodillas! ¡Hay que denunciar al coreógrafo! Pero fue mi actuación más cómica y también fue muy divertido.

Sobre los perfiles de concursantes cómicos, da la sensación de que siempre se les juzga como tal, incluso cuando hacen actuaciones en serio.

Sí, yo también lo he pensado muchas veces, pero bueno. Esto es televisión, y, al final, pues también están ahí para dar ese punto cómico. De todas formas, juzgar, ser jurado, también muy difícil, y al final solo hay un 12, y lo tienen que dar a uno, y también hay un 4 y se lo tiene que llevar otro.

Ahora mismo eres el ganador del concurso al que más veces se ha imitado.

Me encanta el dato, no lo sabía, pero es guay. Es guay. Es guay porque significa que tienes una personalidad. Mola mucho que te imiten en Tu cara me suena, es divertido. Yo, por ejemplo, vi a Francisco, que fue muy divertido, vi a mi amigo Daniel Diges, y siempre es curioso verme ahí reflejado. De todas las imitaciones que se han hecho de mí, en general, se han parecido más hablando que cantando, y ahí el mejor es Carlos Latre.

Este programa tiene que haber sido una especie de vuelta a casa, con Chenoa cerca, y también Àngel Llàcer, que vuelve a ser tu profesor tras Operación Triunfo.

Sí, y encima, en el mismo plato donde empecé, donde empezó mi carrera. Toda la gente de Gestmusic que está por detrás son gente que conozco desde hace 23 años, desde el 2001 nada más y nada menos. Es estar en casa, en familia, todos me conocen. Me han visto crecer. Y yo les he visto crecer a ellos, es curioso, y ojalá vayamos mucho más años de la mano y hagamos muchas cosas.

Con Chenoa y Llàcer, con los ojos, nos lo decimos todos, y estaban nuestras bromas internas. Lo pasamos mal cuando Àngel Llàcer se puso malito, el pobre. Su visita hace poco, que vino a vernos, ver el mensaje, las palabras tan bonitas que me escribió, fue muy grande. Todo ha terminado bien, todo ha sido positivo, ha sido un viaje inolvidable.

¿Qué te falta por hacer en televisión?

¿Yo? ¡Estoy empezando! Estoy empezando mi carrera, todo lo que venga, se estudia. Y si me apetece… Después de tantos años, creo que me merezco hacerlo lo que me apetezca. No tengo la necesidad de cuando uno empieza su carrera. Quiero hacer lo que me divierta y lo que me emocione, y eso seguiré haciendo.

David Bustamante como Prince Royce en ‘Tu cara me suena’.

Por hacer, en televisión, has hecho hasta de ti mismo, en HIT, con la trama de la niña que se pensaba que era tu hija…

Me gusta mucho la interpretación. Cuando me preparé para el musical de Ghost ha sido de lo más bonito que he hecho para mi carrera. Y no creo que sea el último musical que haga. Me gusta el teatro, me gusta el directo, es una adrenalina a la que uno se engancha. Y es difícil que se aleje de ella. Ves a cantantes, por ejemplo Raphael, y siguen con esa ilusión, y siguen haciendo tantos proyectos, que yo me me quiero sentir y ver reflejado en esos grandes artistas, los que no temen hacer cosas diferentes, y que quieren seguir creciendo, y sumando cosas importantes a su carrera.

Puestos a soñar con hacer un nuevo musical, ¿cuál sería?

Uno en el que tenga la mano para ser crear lo que es las canciones y todo eso, un musical nuevo. Eso lleva rondando desde que hice Ghost en mi cabeza, aunque también me gustaría hacer algún clásico. Me gustaría hacer un poco de todo. Me gustaría jugar como llevo haciendo tantos años.

¿Qué proyectos tienes ahora mismo entre manos?

Estoy con la gira de Ghost, y vamos a hacer un cierre en toda la segunda quincena de agosto en Bilbao. Y ya ha terminado esta semana de grabar absolutamente todo el álbum, y vamos a ir sacando los singles, para que la gente vaya conociendo estas canciones que he escrito. Y ya tenemos proyectos también para tele, que aún no puedo decir, para el año que viene, así que queda Busta para rato.