Manu Tenorio pide respeto tras los ataques recibidos por criticar Nebulossa y 'Zorra': "Eso es importante"

Manu Tenorio no puede escapar de la polémica sobre sus palabras de Nebulossa y su tema Zorra. El artista sevillano ha acudido a Fiesta para promocionar su nuevo single, Momentos, con el que versiona un clásico de Julio Iglesias. Por supuesto, el exconcursante de Operación Triunfo ha tenido que abordar de nuevo sus declaraciones sobre el dúo que ha representado a España en Eurovisión 2024.

Tenorio ha sido una de las caras más visibles de las voces críticas con el dúo alicantino y el tema que se envió al certamen celebrado el pasado 11 de mayo en Malmö (Suecia). Justo una semana previa a la celebración del festival, el sevillano fue muy rotundo sobre el tema, rechazando que fuese la propuesta ideal para representar a España.

“Me parece muy bien que sea una canción reivindicativa, pero que vaya a un festival de canción de autor... También lo ven muchos niños. Entonces, mi hijo no va a ver el certamen este año porque no me parece”, expresó en declaraciones a Europa Press, poniendo también en duda las capacidades vocales de Mery Bas, vocalista del dúo.

“En un equipo de fútbol tú no puedes tener a futbolistas que no corran. Tú en el festival no puedes llevar a gente que desafina y eso no es una cuestión de gustos". El artista dijo ser "más del estilo de Pastora Soler, Daniel Diges...". "Los gustos son como las narices, cada uno tiene la suya", apuntó el cantante.

Previamente, Tenorio encendió la mecha en redes sociales. “Cuando ya en este caos social en el que vivimos toca techo, cuando lo soez sustituye a la lírica, a la poesía, a la belleza... Pero entiendo que todavía hay gente que pone en práctica eso de lo que importante es que hablen”, expresaba desde su cuenta social de X (antes Twitter).

Tenorio se enfrentó a una ola de críticas en esta red social, a lo que respondió declarando que enviaba el ‘hate’ “a la basura”. “Por cierto a ver si aprendéis a respetar las opiniones de los demás aunque no coincidan con la nuestra. Se llama educación”, agregaba.

Emma García, Manu Tenorio y Ricky García en 'Fiesta'.

"Sólo me manifesté"

Era imposible que, en su visita al plató de Fiesta, no fuera preguntado por esto. “Hay cosas tan importantes en la vida que seguir dándole caña a eso no tiene sentido”, respondía. Pasado ya el certamen, Tenorio se ha mostrado más conciliador y no ha dudado en desear éxito al dúo alicantino tras su paso por Malmö.

“Creo que ahora lo que toca es que Nebulossa disfrute de su momento, que se lo pase bien y que su público disfrute”, compartió, logrando un aplauso del público. No obstante, se recordó que Tenorio recibió muchos ataques por no mostrarse de acuerdo con la elección de la canción.

“Siento que tenemos que respetar las opiniones de los demás. Eso es importante”, respondió el sevillano. “Yo me manifesté y ya está”, agregaba. Emma García terminaba con el tema, a sabiendas que las palabras del ‘extriunfito’ darán que hablar.