Qué fue de Tania Head, la falsa superviviente española de los atentados terroristas del 11S

Este domingo 26 de mayo, a las 21:30 horas, laSexta emite una nueva entrega de Anatomía de…, el programa con el que Mamen Mendizábal ahonda en los casos periodísticos que más han conmocionado a la opinión pública española. Tras adentrarse en el caso del secuestro de Mélodie Nakachian, ahora el formato desentraña la historia de Tania Head, de cómo una impostora fingió ser víctima de uno de los peores atentados terroristas sufridos en Estados Unidos, los del 11 de septiembre de 2001.

A inicios de 2004, Gerry Bogacz, uno de los fundadores de la Red de Supervivientes del World Trade Center, descubre que una mujer de nombre Tania Head había creado un foro virtual para víctimas que habían salido con vida de los atentados contra las Torres Gemelas de Nueva York. El grupo en línea se creó con la intención de dar apoyo tanto a los supervivientes como a las familias de los asesinados.

Head afirmaba haber estado dentro de la Torre Sur del World Trade Center cuando el vuelo 175 del United Airlines se estrelló. La mujer afirmaba haber estado en la planta 78 y, presuntamente, había recibido quemaduras de gravedad en el brazo. Según su testimonio, Tania Head habría sido una de las 19 personas que estaban justo en el punto donde se estrelló el avión y que pudo sobrevivir.

La impostora afirmaba haber perdido a su prometido, Dave, en los atentados. La falsa superviviente agregó datos tremendamente dramáticos, como que un hombre moribundo le dio su anillo de casado para dárselo a su viuda o que fue rescatada por Welles Crowther, el llamado ‘chico del pañuelo rojo’. Crowther es considerado uno de los héroes de los atentados. El joven de 24 años, bombero voluntario, salvó a 18 personas, dando su propia vida en el rescate.

Su historia sobrecogió a todo el mundo y provocó la empatía tanto de supervivientes como de familiares de las víctimas mortales de los atentados. En 2005, fue elegida para dirigir recorridos por el Centro de Visitantes Tribute WTC, donde fue fotografiada con Michel Bloomberg, alcalde de Nueva York en ese momento; Rudy Giuliani, alcalde de la ciudad durante los atentados, y George Pataki, exgobernador de Nueva York.

Imagen de 'Anatomía de...'

Elegida como presidenta de la Red de Supervivientes del World Trade Center, en su labor de guía de la Zona Cero, daba detalles muy específicos y cada vez más excepcionales sobre lo que presuntamente había vivido. Dado lo increíble de su historia de supervivencia, el New York Times buscó una entrevista con Head para escuchar su testimonio.

La realidad mató al relato

Su carácter evasivo provocó que los periodistas del rotativo comenzasen a investigar, dado que historia era demasiado perfecta. Un reportaje en septiembre de 2007 desmontó todo su relato. Head dijo tener un título de la Universidad de Harvard y posgrado en Negocios por Stanford. Además, afirmaba haber trabajado para la firma Merrill Lynch en la Torre Sur del World Trade Center.

Un ejercicio de verificación de datos desmontó cada una de sus mentiras, al no constar su expediente universitario ni en Harvard ni en Stanford. La firma Merrill Lynch reveló que no le constaba que Head estuviera contratada en su empresa. No constaba tampoco que hubiera ingresado en algún hospital neoyorkino por las presuntas graves quemaduras de su brazo. Tampoco había registro alguno de que tuviera una relación con Dave, quien sí fue una de las víctimas mortales de los atentados.

Tania Head junto a Rudy Giuliani (entonces alcalde de Nueva York) en una imagen de 2005.

Tres miembros de la Red de Supervivientes del World Trade Center compartieron sus inquietudes sobre la historia de Head. La impostora quedó al descubierto y fue destituida como presidenta y directora del grupo. Dado que no se lucró con su mentira, no fue imputada por ningún delito.

“No había razón para dudar de su historia. Parecía lógica. Tenía un brazo gravemente herido que parecía tener cicatrices de quemaduras y su historia era muy, muy realista”, expresaba Richard Zimbler, su sucesor en el cargo de la presidencia de la Red, a La Vanguardia.

Precisamente, fue La Vanguardia la que logró revelar su verdadera identidad. Y es que Tania Head no era ni estadounidense… sino española. Su verdadero nombre era Alicia Esteve Head y era procedente de Barcelona. Nacida el 31 de julio de 1973, procedía de una destacada familia barcelonesa que estuvo involucrada en un escándalo financiero en 1992, por el que su padre y su hermano fueron a prisión.

Imagen de 'Anatomía de...'

Estudió en la Universidad de Barcelona y trabajó como secretaria de gestión entre 1998 y 2000. En 2001 fue cuando se matriculó en un máster en la ESADE de la Ciudad Condal. Precisamente, cuando se produjeron los atentados del 11 de septiembre de 2001, Head estaba en clases de la ESADE. La Vanguardia reveló que las heridas de su brazo fueron producto de un accidente de tráfico o uno montando a caballo.

Head acudió a clases de la ESADE hasta junio de 2002, cuando comentó a sus compañeros que pensaba mudarse a Nueva York. Su mímesis con el papel de una mujer estadounidense fue excepcional, logrando tener acento norteamericano y así ocultar su origen extranjero. Tras el escándalo, Head abandonó Nueva York y rechazó conceder entrevistas.

La combinación de épica y dramatismo hizo que la historia de Tania Head pareciera perfecta.



Hasta que la descubrieron.

Volvió a Barcelona

En 2008, un email procedente de un correo electrónico español fue enviado a los miembros de la Red de Supervivientes del World Trade Center en el que se afirmaba que Head se había suicidado. Una vez más, se trató de una mentira. En 2012, se publicaron un libro de no ficción y un documental titulado The Woman Who Wasn’t There (cuya traducción sería ‘la mujer que no estaba allí’), señalando que Head y su madre estaban de turismo por la Gran Manzana el 14 de septiembre de 2001, tres días después de los atentados.

Head volvió a instalarse en Barcelona. En 2012, fue despedida de su puesto en Inter Partner Assistance, una compañía de seguros de Barcelona, tras descubrirse su pasado como impostora en Nueva York. Lo último que se sabe de ella es que, en 2021, abrió una empresa de reformas en la Ciudad Condal. El 8 de septiembre de ese año, fue fotografiada en Tarrasa.

En su entrega en Anatomía de…, el programa cuenta con el testimonio de dos de los periodistas de La Vanguardia que lograron descubrir su verdadera identidad: Xavier Mas de Xaxás, corresponsal en Estados Unidos durante los atentados del 11S, y Marta Forn. También está el testimonio de Aaron Zimmerman, fundador de la New York Writers Coalition, organización dedicada a ayudar a las víctimas a través de talleres de escritura y que tuvo contacto con Head.