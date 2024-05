Rosario Flores lanza un tirito a Melendi en las últimas audiciones a ciegas de 'La Voz Kids': "¡Me tienes contenta!"

Antena 3 continúa brillando en el prime time del sábado al liderar con la novena edición La Voz Kids. El talent infantil emitía su última gala de audiciones a ciegas. Precisamente por esto, los coaches estaban buscando completar sus equipos. Eso, por supuesto, provocó que hubiera rencillas entre los artistas. Con David Bisbal como el primero en completa su equipo, la gala dejó un momento de lo más divertido entre Rosario y Melendi.

El ’enfrentamiento’ surgió por Estefanía Fernández, una joven gallega de 13 años que busca tener una carrera musical. La adolescente cantó Dernière danse, de Indila. Inmediatamente, Rosario apretó el botón para que se uniera a su equipo. Ahora bien, la hija de Lola Flores quiso asegurarse de que la pequeña entrase en su grupo. Por ello, bloqueó el pulsador de Lola Índigo.

“¡Me han bloqueado otra vez!”, se quejó la exconcursante de Operación Triunfo, quien tuvo que conformarse con girarse su poder optar a que la niña entrase en su equipo. La pequeña deleitó con su versión de la famosa cantante parisina y Rosario se vería segura de que Estefanía se uniese a su equipo. Con lo que la también actriz no contaba era que Melendi pulsase el botón rojo justo en el último momento.

“¡Mecachis en la mar, estabas esperando! Melendi, ¿te tenías que dar la vuelta?”, exclamó la hermana de Lolita. El cantante asturiano no paraba de reír a carcajada limpia, dado que él también buscaba completar su equipo. De hecho, el artista de Oviedo intentó ser de lo más persuasivo con la aspirante. Algo que también hizo Rosario, quien no dudó en colmar de halagos a la adolescente.

“Me he quedado impresionada con tu voz y con la facilidad que tienes para cantar. Yo me muero si no te vienes conmigo”, expresó la tía de Alba Flores y Elena Furiase. Y es que a la intérprete de Al son del tambor sólo le quedaba un concursante más para completar su equipo, lo mismo que Melendi. El cantante de Un violinista en tu tejado recordó este dato.

Rosario y Melendi en 'La Voz Kids'.

Esto provocó que Rosario le lanzase un ‘tirito’ a su compañero. “Mira, Melendi, ¡déjame, que me tienes contenta!”, exclamó. Finalmente, la cantante de Mi gato vio cómo Estefanía elegía entrar en su equipo. La madrileña lograba así completar su grupo. “¡Me has vuelto loca! Qué alegría más grande”, dijo la hija de Lola Flores a la pequeña.

Melendi justificó su decisión por optar a elegir a Estefanía. “"Esto es la ley de la selva, si nos gusta peleamos muchísimo", comentaba el artista de Oviedo. “Pelear por alguien que te gusta siempre da subidón”, replicó la cantante de Algo contigo con una sonrisa.