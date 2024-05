García Ortiz: "¿El Senado va a reprobarme, a hacer un juicio de honor, sin ni siquiera escucharme?"

"¿Por qué el Senado de la nación reprueba a una persona sin escucharla? ¿Ése es el modelo que queremos, que una Cámara haga un impeachment, un juicio de honor, sin ni siquiera escuchar al reprobado?", preguntó anoche el fiscal general, Álvaro García Ortiz, en una entrevista concedida a Xavier Fortes en RTVE.

García Ortiz asistió al programa La Noche en 24 Horas poco después del doble varapalo recibido este martes: del Tribunal Supremo, que ha anulado el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Sala de Memoria Democrática, y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ha abierto una causa penal a la fiscal jefe de Madrid y al fiscal que investiga al novio de Isabel Díaz Ayuso, presidenta del Gobierno madrileño.

Preguntado por la previsión de que este miércoles el Senado apruebe una moción, propuesta por el Grupo Popular, por la que se insta al Gobierno a destituir al fiscal general "ante el incumplimiento de sus funciones", García Ortiz ha indicado que "si el Senado me reprueba, habrá que analizar por qué lo hace. Si es por maledicencias o bulos, no me preocuparía. Si fuera por hechos ciertos, me preocuparía. Y le puedo asegurar que estoy muy tranquilo".

El responsable del Ministerio Público ha añadido que "asumo las críticas" y ha señalado que los fiscales generales "siempre han sido zarandeados", sobre todo los que nombran los Gobiernos progresistas.

"El fiscal general no puede defenderse, no puede salir a la opinión pública a replicar la cantidad de barbaridades que se dicen sobre él. Y hay gente que se aprovecha de eso, de que no va a tener contestación", ha manifestado.

"¿Usted no necesita reflexionar cinco días?", le ha preguntado Fortes, en referencia a la carta en la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba que se tomaba un período para pensar si dimitía.

"Yo lo tengo muy claro", ha contestado García Ortiz descartando su dimisión. "La autonomía del fiscal general está blindada constitucional y legalmente. El Gobierno no me puedo cesar por un juicio de oportunidad. Esa autonomía es la garantía de que puedo trabajar pese al ruido que pueda haber alrededor", ha explicado.

Querella contra dos fiscales

Álvaro García Ortiz ha defendido el derecho de los ciudadanos a conocer una información veraz y ha sostenido que ese derecho "prevalecía".

Así ha justificado la difusión de una nota informativa sobre las informaciones falsas que se estaban publicando en relación a la actuación de la Fiscalía en el caso de la denuncia presentada contra el novio de Ayuso, Alberto González Amador, por presuntos delitos fiscales y de falsedad documental.

Esa nota informativa es la base de una querella interpuesta por González Amador, admitida este martes a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

"Fuimos proporcionados y moderados", ha sostenido el fiscal general respecto al contenido de la nota.

En referencia a la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y al fiscal Julián Salto, ambos querellados, el fiscal general ha subrayado que "a dos fiscales no se les puede intimidar en el ejercicio de su profesión por quien ha cometido presuntamente delitos".

Respecto a la anulación del nombramiento de Delgado como fiscal de Sala de Memoria Democrática, el fiscal general ha afirmado que la línea de la Sala Tercera respecto a los nombramientos de la Fiscalía "es muy exigente, muy distinta a la doctrina que venía manteniendo".

"Los nombramientos de la carrera fiscal tenían una naturaleza discrecional", ha señalado. "El fiscal general podía proponer al que creía más idóneo siempre que cumpliera los requisitos. Y la Sala ha cambiado y ha decidido que se pueden introducir otros criterios diferentes a los que marca específicamente el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal".

García Ortiz ha manifestado que la incompatibilidad de Delgado para ocupar ese cargo, alegada por la mayoría de los miembros del Consejo Fiscal, "era evidente que no existía". "No era más que una táctica dilatoria para impedir que fuera nombrada Delgado en esa legislatura. Era claro que su pareja [Baltasar Garzón] no tenía ninguna actividad industrial ni mercantil que entrara en el rango de incompatibilidades" en materia de memoria democrática y derechos humanos.