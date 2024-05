Taylor Swift en Madrid, en directo | Última hora en el Bernabéu: los fans desatan la locura esperando en la fila del primer concierto

Los fans de Taylor Swift intercambian en la cola uno de los símbolos creados por ellos para asistir a los espectáculos de la cantante. Desde las giras Midnights y de The Eras Tour, los seguidores de Taylor Swif han seguido el fenómeno que la artista incluyó en su canción You’re on your own, kid. Se trata, nada más y anda menos, que del término 'friendship bracelets' ("brazaletes amistosos") que se refleja en bolas de plástico unidas a un hilo.

Fans de Taylor Swift muestran sus pulseras antes de entrar en el concierto del 29 de mayo en el Bernabéu. Andrea G. Cilleruelo