Las víctimas españolas del ataque del 7-O se querellan contra 9 líderes de Hamás en la Audiencia Nacional

Los Estatutos de Hamás llaman a la destrucción de Israel. Y el líder de su buró político, Ismail Haniya, lo proclama en cada una de sus intervenciones públicas. Haniya es uno de los nueve líderes del autoproclamado grupo de resistencia islámica fundado en 1988 contra los que se han querellado los familiares de las víctimas españolas del salvaje ataque del pasado 7 de octubre. Aquel día, cientos de terroristas de Hamás y la Yihad Islámica irrumpieron en el sur de Israel, mataron a más de 1.200 personas, y secuestraron a otras 243.

Hasta dos días después, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), es decir, el ejército del Estado judío, no dio por recuperado el dominio sobre todo su territorio.

El pasado mes de abril, el Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, de María Tardón, admitió a trámite la querella por delitos de terrorismo, organización terrorista y crímenes de lesa humanidad contra Haniya y otras ocho personas, miembros de la cúpula de Hamás.

Ismail Haniya, reunido con el ayatolá Alí Jamenei, en Teherán, en 2021. E.E.

Los otros son Khaled Mashal, su antecesor en lo más alto del grupo terrorista y actualmente presidente del buró político de Hamás en el extranjero; Moussa Mohammed Abu Marzook, adjunto de Mashal; Maher Salah, jefe de la oficina de los asuntos de la diáspora; Izzat Al-Risheq, portavoz de Hamás; Mouhammad Nazal, alto cargo del partido y vocal del buró político en el extranjero; Salah Abu Salah, también vocal; Yahay Sinwar, líder político de Hamás en la Franja de Gaza; y Mohammed Deif, jefe de las Brigadas Ezzedin Al Qassam, el brazo militar de Hamás.

Esas intervenciones públicas de Haniya, en las que proclama que "Palestina será libre desde el río hasta el mar", suelen ser en vídeo, y grabadas.

Porque vive desde 2018 en Qatar, protegido por aquel régimen, que no reconoce a Israel, y cuyo ministro de Exteriores, el jeque Mohammed bin Abdulrahaman bin Jassim Al Thani, estuvo en Madrid este miércoles celebrando que España había reconocido el Estado de Palestina.

Al Thani fue el único ministro de los que fue recibido en Moncloa por Pedro Sánchez, y después se reunieron con José Manuel Albares en el Palacio de Viana, que no tomó la palabra en la declaración solemne conjunta del jefe de la diplomacia española con el Comité Ministerial árabe-islámico sobre Gaza.

Albares entre el primer ministro de Palestina, Mohamed Mustafá, y los ministros de Exteriores saudí, turco, jordano y qatarí, y el secretario general de Cooperación Islámica. EP

El ministro español pidió a los países árabes "el reconocimiento del estado de Israel" como "única vía para la paz justa y duradera". Y le siguieron tanto el titular de Exteriores saudí, como los de Jordania y Turquía, defendiendo la "solución de los dos Estados" para una "coexistencia que dé paz a los palestinos y seguridad a los israelíes". Qatar no quiso endosar estas tesis.

También viven en Qatar estos otros: Mashal, Marzook (entre Qatar y El Cairo) y Al-Risheq. En la capital egipcia, ha residido Maher Salah, a quien ahora se le ubica en Arabia Saudí. Y a Mouhammad Nazal se le ha localizado residiendo en Amán, capital de Jordania. A Deif se le conoce como "el invitado", porque nunca duerme en la misma ubicación.

Iván Illarramendi y su esposa

La querella original tiene 13 folios, y está presentada por Ander Illarramendi en nombre de Iván Illarramendi, asesinado salvajemente en los ataques del 7-O junto a su esposa Dafna Garcovich, hispano-chilena.

Ambos residían junto a otras 300 personas en el kibutz Kissufim, a apenas dos kilómetros de la frontera con Gaza. Y aquella mañana, pasadas las 6.20 horas escucharon las alarmas antiaéreas, cuando comenzó el lanzamiento de cohetes y misiles, ambos se refugiaron en la habitación de seguridad que por ley debe tener cada vivienda en Israel.

Dafna Garcovich e Iván Illarramendi, durante una fiesta en 2019. Cedida

Pero los terroristas entraron con fusiles en casa, acribillaron la puerta, los sacaron por la fuerza y prendieron fuego a la estancia con ellos dentro.

La declaración de Danny Garcovich, el padre de Dafna, está incluida en la querella. En su testimonio, aporta detalles sobre el ataque, que su hija le fue contando por mensajes hasta que dejó de poder escribir. Y porque su profesión le permitió entender, al visitar el lugar de los hechos, qué había pasado y cómo: es comandante del Cuerpo de Bomberos en la zona.

"Pude verificar por un aro que tenía mi hija en la nariz, que estaba entremedio de las cenizas... y por una pulsera", explica el padre de Dafna como testimonio en la querella. "No tengo cómo explicar cómo dentro de una mente humana puede haber este tipo de actos para personas que no están armadas, que no están combatiendo... es un asesinato, no es un acto de combate".

Maya Villalobo

La tercera víctima española, que fue la primera en identificarse, fue Maya Villalobo. La joven de 19 años, con doble nacionalidad hispano-israelí, hacía la mili en la comandancia de vigilancia de la frontera.

El relato de los hechos de una de sus compañeras se incluye en el escrito presentado el pasado abril por su padre, Eduardo Villalobo ante el mismo juzgado, de la magistrada María Tardón.

Maya Villalobo, la joven sevillana de 19 años asesinada por Hamás. E.E.

Es su compañera Maya Desiatnik la que explica, en varios reportajes de la televisión israelí que se aportan como documentación, la intensidad de los bombardeos, seguida de la sorpresa del asalto, muy numeroso y por todas las zonas de la verja, la precisión de los ataques específicos con drones y francotiradores para desarbolar los puestos de vigilancia y la incapacidad para contener la incursión.

También cómo desde sus puestos de vigilancia, las soldados de las FDI habían advertido desde meses antes de los movimientos sospechosos que desembocaron en el ataque del 7-O, "y nadie quiso escuchar".

O las seis horas en las que, tras huir hacia el puesto de comandancia, permanecieron todas las vigilantes hacinadas y sin luz en una pequeña estancia... "escuchando todos los disparos, y todos los ¡Allahu Akbar!" a su alrededor.

En silencio, como les habían ordenado, para no delatar su presencia...

Y cómo la estancia se llenó de "un denso humo" y ella, Maya Desiatnik, fue salvada por su asma, que la impelió a incumplir órdenes, abandonar la estancia y escapar del complejo por la ventana de un baño.

Sólo ella sobrevivió. Todas sus compañeras murieron o fueron secuestradas, como en un principio se pensó que había pasado con la joven española. "Mamá, estoy bien, estamos a salvo de momento, te quiero". Ése fue el último mensaje que recibió la familia de Maya Villalobo Sinvany.

Según el escrito de la querella, los acusados "llevaron a cabo un ataque brutal y premeditado contra la población israelí" y en concreto, contra Maya Villalobo, Iván Illarramendi y Dafna Garcovich, "provocándoles la muerte el pasado 7 de octubre de 2023".

Los querellados

La querella detalla la financiación de Hamás por la República Islámica de Irán, a través de dos documentos localizados por las tropas israelíes en su actual guerra en la Franja. El primero, remitido por Marwan Issa (alto funcionario de Hamás) en el año 2020 a su líder político Sinwar, muestra una tabla de pagos por valor de 154 millones de dólares. El segundo, escrito a mano en noviembre de 2021, es un recibo de otros 68 millones.

Haniya fue designado por la OFAC (Oficina de control de Activos Extranjeros) en EEUU como Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT) el 31 de enero de 2018. Su tesis es que el martirio y el asesinato es la vía de la liberación de la tierra palestina, ocupada por la entidad sionista.

Documento informático con el desglose de 154 millones de dólares pagados por Irán a Hamás. E.E.

Antes de refugiarse y enriquecerse en Qatar, lideró una manifestación en 2014 en gaza bajo el título Perseverancia y Lealtad al Camino del Mártir. En ella proclamó: "¡Somos un pueblo que anhelamos la muerte, al igual que nuestros enemigos anhelan la vida!". Y "el autosacrificio y la resistencia son el camino para liberar el suelo palestino y restaurar Jerusalén y Al-Aqsa… a través de las ruinas, sacudiremos Tel Aviv".

Él y Mashal, según los escritos de la querella, "detentan el liderazgo de un aparato de poder represivo y criminal destinado a eliminar al Estado de Israel, a través de ataques, lanzamiento de cohetes y mísiles y la comisión de asesinatos, secuestros y torturas contra sus ciudadanos".

Recibo a mano de una entrega de 68 millones de dólares de Irán a Hamás, en noviembre de 2021. E.E.

Los 106 folios de la ampliación de la querella, presentada en abril, describen en similares términos al resto de querellados.

El propio Haniya es utilizado como prueba acusatoria contra Mashal. Por ejemplo, en una entrevista de enero de 2022 con la televisión qatarí Al Yazira: "Nuestra relación con Irán no es algo nuevo. Ha existido durante 30 años, desde los días en que Khaled Mashal [era el líder de Hamas], y ha continuado bajo mi liderazgo".

Y el propio Mashal ejerce de inculpador de Sinwar, en una entrevista concedida al medio suizo Neue Zürcher Zeitung: "Sinwar es considerado la figura que lleva la responsabilidad principal por el ataque del 7 de octubre. Proviene de las Brigadas Qassam y ha ganado una influencia enorme en los últimos años".

Resto de autores

La calificación como grupo terrorista a Hamás, proviene de la propia Unión Europa, explica el texto -además de citar otros países que la han declarado terrorista, como EEUU- al haber incluido a esta organización y a algunas de las personas físicas que la conforman en el Listado de personas, grupos y entidades implicadas en actos terroristas sujetas a medidas restrictivas.

"A la luz de todo lo anterior", culmina el escrito, "se debe afirmar que los querellados [...] tienen la condición de coautores mediatos o coautores intelectuales del ataque terrorista de Hamás perpetrado el 7 de octubre de 2023, en los términos del artículo 28 del Código penal ('Son autores quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente o por medio de otro del que se sirven como instrumento')".

Por ello, pide una orden de detención, diligencias para averiguar su residencia, una euroorden, oficiar a Interpol para una orden de detención internacional, y comisiones rogatorias a Israel, Estados Unidos "como a cualquier país que se estime oportuno".

Y finalmente, añade una serie de nombres de cuatro personas consideradas colaboradoras necesarias radicados en Irán y Líbano.

Además, acusa de blanqueo a través de inversiones, empresas fantasma y redes financieras; explotación de organizaciones benéficas; y uso de intermediarios al Qatar National Bank y a la Qatar Charity.

También, en Turquía, al jefe del departamento financiero de Hamás, Zaher Jabarin; al jefe de la oficina de Hamás en Jerusalén, Haroun Nasser Al-Din; al representante oficial de Hamás en Turquía, Jihad Yaghmour. Al Kuveyt Bank turco, donde tienen sus cuentas estos terroristas; y a Mehmet Kaya, un particular turco involucrado en múltiples transferencias de dinero en nombre de Hamás.

Además, se señalan a otras tres personas en Gaza. Otras compañías de Cisjordania, Turquía, Sudán, Egipto, Arabia Saudí, Argelia, Emiratos Árabes, Kuwait, Líbano, Reino Unido y empresas de criptomonedas.