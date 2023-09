6 de 17

En una época en la que las mujeres estaban obligadas a tener un papel secundario en la sociedad, Teresa Campos supo imponerse y sacar su lado más feminista. Incluso con su exmarido, y padre de sus hijas. "Mi padre era muy tradicional y machista", reconoció Terelu en Lazos de sangre.

Su madre, para secundarla, contó una historia al respecto: "Yo, si llevaba una falda, porque entonces las mujeres no llevábamos pantalones, y la falda me dejaba las rodillas al aire y me tenía que poner una cosa encima... como no me lo pusiera, él se daba la vuelta y se enfadaba".