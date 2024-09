Marta Pombo y su hija María reciben el alta, pero Candela se queda en el hospital: "No sabéis lo difícil que ha sido"

Marta Pombo (32 años) ha vivido unos días agridulces. El pasado domingo, 1 de septiembre, dio a luz a sus mellizas, María y Candela, convirtiéndose en madre por segunda vez. En un primer momento, todo parecía trascurrir con total normalidad, pero con el paso de las horas se pudo conocer que una de las recién nacidas tuvo que ser trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), ya que al ser prematura, "no conseguía respirar bien".

Candela, de momento, sigue bajo cuidados médicos, mientras su madre y hermana ya han recibido el alta hospitalaria. Marta, a través de sus redes sociales y con una imagen de María, ha dado la última hora.

"Hoy ha sido un día muy intenso. Nos han dado el alta a María y a mí y ya estamos en casa. Sin Candela. Primero, no sabéis lo difícil que ha sido irnos a casa solo con una de nuestras hijas", ha escrito la influencer en la noche de este pasado miércoles, 4 de septiembre.

Marta Pombo ha explicado lo ocurrido en sus redes sociales y con una foto de María. Instagram

"A Candela siguen haciéndole algunas pruebas por precaución y va a seguir ingresada. Gracias por acordaros tanto, ojalá estemos los cinco en casa pronto", ha añadido Marta Pombo. Poco después, su marido, Luis Zamalloa (30), ha esclarecido los detalles a través de sus stories de Instagram. "A Marta y a María les han dado el alta. Les han dicho que tanto madre como hija estaban estupendas y se podían ir a casa. Pero a Candela no. Está en la incubadora y todavía va a seguir allí. Le van a hacer alguna prueba más. Tenemos resultados de otras... La pobre se ha tenido que quedar", ha explicado en un vídeo.

A continuación, Luis Zamalloa ha confesado que están siendo momentos complicados para la familia: "Se me ha caído el alma al suelo cuando me he ido de ahí. Me ha dolido muchísimo". Esperanzado, ha comentado que "dentro de las pruebas que le han ido haciendo, evoluciona bien". No obstante, ha insistido en que "es duro".

En su un siguiente clip, el dentista también ha querido compartir cómo ha sido la reacción de su primogénita, Matilda (1), al conocer a su hermana María: "Es monísima". Zamalloa ha terminado el vídeo con un mensaje de agradecimiento a quienes se han preocupado por la familia y han enviado mensajes de apoyo en los últimos días.

María y Candela llegaron al mundo antes de lo previsto. Concretamente, en la semana 36 de gestación. Han nacido cuando Marta Pombo y Luis Zamalloa están a punto de cumplir su primer aniversario como marido y mujer, a la vez que su primogénita, Matilda, celebrará su segundo cumpleaños.

La mediana de las Pombo y el dentista se estrenaron en la paternidad el 21 de octubre de 2022 con el nacimiento de Matilda. Justo un año después se dieron el 'sí, quiero' en Madrid, rodeados de sus seres queridos. Meses más tarde, cumpliendo el sueño de formar una familia numerosa, anunciaron el embarazo múltiple de Marta. Hoy, de manera agridulce y centrados en la recuperación de Candela, celebran su llegada al mundo.