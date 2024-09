Antonio Carmona, destrozado, tras la muerte de su 'sobrino' Manuel: "Te extraño. Mereces estar en lo más alto del cielo"

Durísimo golpe el que ha recibido, en las últimas horas, la familia Carmona Amaya. El cantante Antonio Carmona (59 años), roto de dolor, ha utilizado sus redes sociales para despedirse de su "querido sobrino Manuel", como él mismo lo define.

Junto a una fotografía del joven, un primer plano en el que aparece sonriendo, el componente del grupo Ketama le dedica unas desgarradoras líneas.

"Estos días pasados me costó aceptar que ya no estás aquí, mi querido sobrino Manuel. Mereces estar en lo más alto del cielo. Te voy a extrañar... Te quiero", ha posteado el intérprete de Dale luz. Según ha podido conocer EL ESPAÑOL, Manuel fue hijo "de un primo hermano de Antonio".

Las reacciones a la publicación de Antonio Carmona no se han hecho esperar en su muro de Instagram, que se ha llenado de condolencias y fuerzas y ánimos para la familia. Lolita Flores (66) y Fernando Tejero (57) son algunos de los rostros conocidos que han querido arropar al artista y su familia. "Lo siento mucho, Antonio", le ha escrito la hija de Lola Flores.

Tejero, por su parte, ha reaccionado con dos corazones rotos y unas manos entrelazadas. Otros mensajes a destacar son los que siguen: "Fuerzas, Antonio. Dios os dé bálsamo y la gloria. ¡Os quiero!", "Mi más sentido pésame, familia", "Que el Señor lo tenga en su gloria".

Este fallecimiento llega en un momento sosegado y plácido para la familia Carmona Orellana, pues el pasado mes de febrero Lucía Fernanda (28), una de las dos hijas del matrimonio formado por el artista y Mariola Orellana (61), dio a luz a su primer hijo. El bebé vino al mundo en la clínica del Nuestra Señora del Rosario, en Madrid.

Lucía Fernanda mantiene una discreta relación con Ismael de la Rosa, un cantaor sevillano al que conoció durante la gira de C.Tangana (34). De la Rosa tiene 28 años y pertenece a una de las sagas de flamenco más conocidas: los Fernández. Tal raigambre tiene el apellido de la razón de amor de Lucía Fernanda que su tío, Curro Fernández, acompañó a artistas de solera, como Manuela Vargas o Lola Flores.

La cantante Lucía Fernanda en un acto público en octubre de 2021, en Madrid. Gtres

En julio de 2022, EL ESPAÑOL entrevistó a Lucía Fernanda y, en la materia del amor, ella tan sólo se limitó a asegurar lo que sigue: "¡El amor! Y qué quieres que te cuente. Hombre, sí, tengo el corazón contento ahora mismo. No estoy con nadie así seriamente, pero tengo mi corazón muy contento. Muy feliz y muy contenta".

Ese "corazón contento" hoy se traduce en una solidez amorosa fruto de la cual nacerá el primer hijo de ambos y, por tanto, el nieto de Antonio Carmona.

Más allá de esta exultante noticia para Lucía Fernanda, Ismael y las familias de ambos, lo cierto es que acontece este alumbramiento en un gran momento como artista para la futura madre. Lucía Fernanda y su hermana, Marina, se dedican también al mundo de la música.

"Yo desde pequeña sabía que quería ser artista. Yo veía lo que había en mi casa y decía 'quiero ser como ellos'. No sabes la de artistas que han pasado por mi casa... Desde pequeña me ha salido hacer mis bailes y mis cosas. Es verdad que hubo una época en la que empecé a crecer y me dio más miedo y respeto este mundo, pero después me empezó a venir solo. Me empezaban a venir las canciones y me dije 'jolín, ¿qué hago?'. Me salió, me hace feliz y me gusta", aseguró para EL ESPAÑOL.

Antonio Carmona y su esposa, Mariola Orellana, también protagonizan una sólida historia de amor. En agosto de 2023, hicieron 30 años de casados. Orellana mostró una imagen inédita de su boda con Antonio Carmona para celebrar aquel aniversario y recordó algunos detalles del gran día.

"Hace 30 años de esto… Nos casamos en la misma habitación que Lennon y Yoko Ono en Gibraltar. Ahí te casan de un día para otro, lo decidimos dos días antes, lo volvería a hacer una y mil veces más, Antonio", confiesa. Su amiga, Lolita Flores, comenta: "Un triunfo, 30 años", manifestó.