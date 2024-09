La emotiva carta de Manu Sánchez en su 39 cumpleaños: "Hace un año estaba en una cirugía de vida o muerte"

Manu Sánchez (39 años) está de enhorabuena este jueves, 5 de septiembre. Después de un año más que convulso en su vida, en el que la salud no le ha dado mucha tregua, el presentador cumple 39 años y ha querido recoger en una carta todo lo que han supuesto estos últimos meses para él.

Ha sido a través de su perfil de Instagram donde Manu se ha abierto en canal y ha confesado la importancia que tiene este nuevo cumpleaños en su vida: "Soy ese niño y hoy cumplo 39. No podéis imaginar lo feliz y afortunado que me sé y que me siento. Hoy hace un año que estaba en una cirugía a vida o muerte donde pasé quince horas abierto de par en par", comenzaba el emotivo escrito.

"Perdonen la obviedad, pero aunque ya me había despedido, salió bien. Así que igual hoy cumplo 39 que 1. Y es que esto de nacer dos veces y haberme muerto ninguna deja ya para siempre la balanza de mi lado". Unas emocionantes palabras con las que el presentador relata lo complicada que ha sido su salud y cómo todo esto le ha llevado a ver la vida de otra forma muy distinta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Manu Sánchez (@_manusanchez_)

"Estar vivo es la hostia. Seguir aquí es maravilloso. Cumplir años es una pasada. Y este año lo de estar despierto, consciente y con el pecho cosido lo hace insuperable. Este año los míos no están en una sala de espera y eso ya me parece el mejor de todos los regalos. Hoy tenemos mucho que celebrar y seguir sumando velas y poder soplarlas con mis hijos, mi mujer, mis padres, mis hermanos, mis sobrinos, familia, amigos… y con ustedes es un bastonazo de los de traca", finalizaba el escrito.

El afamado humorista ponía el broche final a esta emotiva carta agradecido a la vida por haber podido "volver a nacer" y con ilusión y ganas de todos los proyectos personales y personales que tiene pendientes, los cuales tuvo que paralizar cuando recibió la peor de las noticias relacionadas con su salud.

Rápidamente, conocidos rostros de nuestro país no han dudado en darle al botón de like y compartir con el presentador la felicidad de este nuevo año. Entre ellos destacan Pastora Soler (45), Enrique Sánchez y Antonio Carmona (59) -quien comunicaba la triste noticia del fallecimiento de su 'sobrino' unas horas atrás-.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Manu Sánchez (@_manusanchez_)

El último cumpleaños de Manu Sánchez fue una celebración de lo más íntima y pudo disfrutarlo de la forma en la que su estado de salud se lo permitió. Aun así, estuvo acompañado de Lorena, su mujer y madre de dos hijos, a quien no dudó en pedir matrimonio días antes a cumplir los 38 años.

Unos meses más tarde, en el programa El show de Bertín, Manu hizo formalmente la petición de matrimonio a su compañera de vida y se dieron el 'sí, quiero' de una forma de lo más cómica, como son ellos.

Fue el 19 de abril de 2023 cuando el humorista recibió uno de los golpes más duros de su vida: era diagnosticado de cáncer. "Era miércoles y recibí la llamada de los resultados. Cáncer, pero aún no sabíamos dónde, cuándo, cuánto, ni cómo venía. (...) Tras demasiadas semanas con un dolor de espalda que me hacía la vida normal cuesta arriba y el descanso imposible, comencé una serie de pruebas interminables para encontrar la causa. Aquel 19 de abril se confirmó, pero no fue hasta el 2 de mayo cuando supimos cuál era el alcance", desveló entonces. Se trataba de un cáncer testicular con metástasis en los ganglios.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Manu Sánchez (@_manusanchez_)

1 año, 1 mes y 11 días después de la durísima noticia, Manu Sánchez volvía a subirse a los escenarios. Lo hacía el pasado 17 de junio en la capital andaluza con la obra Giraldilla. La veleta de Sevilla y tras recuperarse por completo del cáncer germinal testicular que padecía. "Después de mucho sudor, llantos y lagrimas, el esfuerzo, vocación y dedicación me han vuelto a traer a donde más feliz soy", manifestaba el presentador.