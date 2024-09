José María Almoguera, el hijo de Carmen Borrego, acude a su primer acto público: gran sorpresa y cambio de actitud

Este pasado jueves, día 5, en el estreno de la cinta Bitelchús Bitelchús, en Madrid, se ha vivido un momento único a nivel mediático. José María Almoguera (34 años), el hijo de Carmen Borrego (58) y nieto de María Teresa Campos, ha sorprendido a propios y extraños al asistir a su primer acto público.

El joven, que salvo su breve aparición en el papel couché siempre ha defendido que él no es un personaje público y ha manifestado su intención de permanecer en un segundo plano, ha dado el gran paso de colocarse ante los focos. Elegantemente vestido con un esmoquin en blanco y negro -como marcaba el dress code-, José María ha asistido a la première cinematográfica.

Su asistencia sorpresa a este evento, cambiando drásticamente su opinión con respecto a la exposición pública, acontece después de que su exmujer, Paola Olmedo, haya concedido una demoledora entrevista. No sólo esto: el nieto de María Teresa ha protagonizado su inesperada aparición el mismo día del aniversario de la muerte de la presentadora.

[Un año sin Teresa Campos: un bisnieto en camino, tensión familiar y por qué no habrá ningún homenaje en Madrid]

José María Almoguera, llegando al acto público, este pasado jueves, día 5. Gtres

Sonriente, relajado y sin querer entrar en conflictos con la madre de su hijo, Almoguera ha hablado con los reporteros allí congregados. "La verdad es que estoy un poco alucinado... Es un poco extraño -estar aquí-, pero, bueno, aquí venimos a disfrutar de la peli y con muchas ganas de verla", ha defendido.

Sobre su cambio de opinión con respecto a su proyección mediática, José María ha opinado: "Bueno, hay que probar cosas y la verdad es que es por la película más que nada. He tenido la oportunidad de venir y tengo ganas de verla la verdad". Al cabo, ha añadido: "Al final hay que aprender un poco a vivir con todo lo que venga y ya está".

José María Almoguera, sonriente, posando en el 'photocall'. Gtres

Como no podía ser de otro modo, el sobrino de Terelu Campos (59) ha recordado la figura de su abuela, justo un año después de su deceso: "Pues, sí, claro, mi abuela es muy importante para mí. Siempre lo ha sido y, pues, es una pena, por mucho que haya pasado un año la seguimos teniendo igual de presente".

Silencio sepulcral por parte de José María cuando se le ha interpelado por la interviú de Paola Olmedo, del pasado miércoles, 4 de septiembre, en Semana. En las páginas de la publicación, Paola sostuvo que el motivo del quiebre amoroso entre ellos fue la falta de madurez de él.

"José es un chico muy inmaduro. Yo no puedo estar con alguien a quien le tengo que indicar si está o no actuando bien, si me está haciendo daño...", aseveró la esteticién. Unas duras declaraciones de las que José María no quiso opinar horas después: "Me da igual. Estoy bien. (...) No tengo nada que decir".

La reacción de Borrego

Carmen Borrego reapareció este pasado jueves, 5 de septiembre, en el plató de Vamos a ver, y tuvo que enfrentarse a la exclusiva de su exnuera hablando de la saga Campos y al primer aniversario del fallecimiento de su madre, la gran María Teresa Campos.

Lo primero que quiso dejar claro Carmen Borrego es que no se niega "a dialogar ni con ella ni con él ni con nadie que me ayude a tener un acercamiento con mi nieto", pero dejó claro que "nunca he vendido el embarazo de mi hijo sin que ellos lo supiesen, es hasta demandable".

Además, la colaboradora explicó de nuevo que "el problema de raíz no es la exclusiva, Paola, son tus audios, que tampoco reconoces. Yo nunca fui contra ti después de esos audios, dije que a todos nos podían pillar en un renuncio, pero todo el problema fueron los audios".

La hermana de Terelu Campos siempre pensó que Paola iba a hablar públicamente, pero le ha mandado un mensaje por si se plantea volver a hacerlo: "Contra mi hijo no porque es el padre de tu hijo y contra el padre o la madre de un hijo no se debe ir nunca". Borrego aclaró que lo único que le desea a Paola es "lo mejor, pero lo único que quiero es recuperar a mi hijo y ver a mi hijo".