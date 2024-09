Frank Cuesta recibe una gran donación y consigue salvar el Santuario: los detalles y la cuantía económica final

Los últimos días no están siendo fáciles para Frank Cuesta (52 años). Hace tan solo unos días, el propio aventurero comunicaba a través de sus redes sociales que Yuyee (51), su expareja y la madre de sus cinco hijos, había aceptado un acuerdo de modificar la titularidad del espacio natural, que también es la casa de Cuesta en Tailandia, a nombre de su hijo mayor, Zorro (24), a cambio de 160.000 euros.

A pesar de que en un principio el herpetólogo aseguró disponer de la cantidad económica a la que había accedido, lo cierto es que un giro inesperado de 180 grados tenía lugar en las pasadas horas.

El creador de contenido David Cánovas Martínez - más conocido como TheGrefg- se hizo eco de la noticia y la posible pérdida del Santuario de Cuesta y se ofreció de forma voluntaria a ayudarle en todo lo posible. El murciano hizo un directo benéfico a través de la plataforma Kick para poder ayudar a costear la compra total del Santuario Libertad.

El directo realizado por el reconocido creador de contenido llegó a rozar las 24 horas de grabación en el canal Kick, en el que además ha tenido que demostrar mucha fortaleza para soportar las distintas "pruebas" que el expresentador le había marcado.

Sin embargo, ha sido capaz de hacerlo, y finalmente ha llegado al objetivo. Han recaudado los 50.000 euros necesarios para terminar de comprar el Santuario mediante las suscripciones del canal de Kick. Aún así, la mayor sorpresa estaba por llegar. Cuando ya estaba a punto de ser finalizada la grabación, Cánovas Martínez ha decidido hacerle un gran regalo a Cuesta, doblando la cantidad total.

El streamer era consciente del trabajo realizado en el Santuario, y, más aún, hacerlo en la nueva plataforma. TheGrefg se ha estrenado en Kick, y para hacerlo ha negociado con ellos, pidiéndoles un dinero que, a pesar de que se llegara incluso a no tener ningún suscriptor, asegurara la compra del terreno.

Kick aceptó y ofreció otros 50.000 euros aparte. Un dinero que Grefg ha optado por ceder a Frank Cuesta con el fin de que este lo pudiera utilizar para su Santuario. El herpetólogo, aún en shock por la inesperada noticia, ha reaccionado emocionado, dándole las gracias ante esta ayuda extra inesperada.

"Lo de la sorpresa final era básicamente porque el motivo de hacerlo en Kick no es solo que la suscripción fuera íntegra, que no hubiera anuncios. Yo sabía lo que podía costar este directo, y sabía el valor que tenía, y yo lo que hice fue ir a Kick y decirles: "Voy a hacer este directo con Frank, y me gustaría que aparte de lo que recaudemos vosotros pongáis dinero para el Santuario, porque sé el valor que tiene que yo haga mi primer directo aquí", señalaba el creador de contenido.

La plataforma aceptó esta especie de trato, y Grefg se estrenó en el canal Kick: "Ahora suena muy bonito, pero yo al principio no sabía si íbamos a llegar a 1.000, 5.000, 10.000 o las suscripciones que fueran. Sin embargo, había 50.000 euros asegurados por parte de Kick por esto, así que da igual las suscripciones a las que llegáramos, yo tenía asegurado ese dinero para Frank", apuntaba.

Cuesta seguía sin entender bien de dónde procedía, por lo que quiso preguntar a Grefg si lo pagaba el propio canal Kick o él mismo. Sin embargo, optó finalmente por agradecer al streamer español su generosidad y la aportación.