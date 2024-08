Giro radical en la guerra entre Frank Cuesta y su ex, Yuyee: el Santuario Libertad estará a nombre de su hijo, Zorro

Giro inesperado de 180 grados en la cruenta guerra que mantienen -o más bien, mantenían- Frank Cuesta (52 años) y su exesposa, Yuyee Alissa Intusmith (51), a causa del Santuario Libertad. Tal y como ha comunicado el aventurero presentador en sus redes sociales, la madre de sus hijos ha aceptado modificar la titularidad del espacio natural, que también es la casa de Cuesta en Tailandia, a nombre de su hijo mayor, Zorro (24), a cambio de 160.000 euros.

Se trata de una cantidad bastante más reducida de la que Yuyee pedía en un primer momento -unos 225.000 euros- para permitir que su ex continuase viviendo allí y explotando aquello como un lugar para turistas. "Creo que con el dinero de Kick -plataforma de directos- y con otro dinero llegamos para dárselo. Nos vamos al registro de la tierra, lo hacemos y se acabó. No es un pacto ni amigable ni no amigable", comienza diciendo Frank con cierto alivio y la alegría de sus followers.

Y prosigue: "A fin de cuentas, lo que quiere es el dinero. No le interesa para nada el santuario". El cambio de actitud, siempre según Cuesta, vendría por la imposibilidad por parte de su exmujer de vender el terreno por más dinero que ese. "Sería muy difícil por la orografía que tiene", concluye.

[La salvaje historia de (des)amor de Frank Cuesta y Yuyee: cocaína, cárcel, 5 hijos y el santuario de los disgustos]

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Frank Cuesta (@cuestafrank)

El Santuario Libertad es una propiedad de 37 hectáreas por la que Frank pagó 860.000 euros hace más de una década. La magia que envuelve el lugar y la calidad de vida de los animales allí hacen que aquello sea más que una simple finca. El presentador ha invertido una fortuna en mejoras: desde un vallado que le costó 103.000 euros hasta un canal artificial y abrevaderos para todos los animales. Cuesta, a través de sus diferentes canales, ha llegado a pedir donaciones -algún mes llegó a obtener hasta 12.000 euros- para poder mantenerlo.

Otra de las fuentes de ingreso de Cuesta en Tailandia es el dinero que cobra por las visitas al santuario. Una persona puede pasar medio día allí por 347 euros. Si se quiere pernoctar el precio aumenta hasta los 397. "Es un lugar seguro, y donde los animales pueden disfrutar del resto de su vida en libertad", afirma el herpetólogo en la web oficial del santuario.

[Frank Cuesta abandona el Santuario por las denuncias de su exmujer: "Mis hijos me han pedido que salga de ahí"]

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Santuario Libertad (@libertadsantuario)

A pesar de que Frank compró el espacio, hasta ahora que Yuyee lo ha cedido, era ella quien constaba legalmente en los documentos oficiales, pues las leyes tailandesas impiden a los extranjeros poseer determinados terrenos en su país.

La cantante tailandesa, que mantiene una relación sentimental con una mujer llamada Chris Daran Korn, con quien se acaba de prometer, pedía a su exmarido un alquiler mensual o la anteriormente mencionada cantidad de 225.000 euros para poder seguir usando el santuario.

Este dinero, tal y como detalló en una entrevista la modelo, responde a que el rescatador de animales "nunca" pagó la pensión de sus hijos. Una acusación que Cuesta niega de manera tajante y por la que ha adjuntado pruebas de transferencias realizadas. En sus redes sociales, ahora mismo privadas, Yuyee sigue lanzando indirectas a su exesposo.