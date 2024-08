La desgarradora carta de Carla Goyanes a su fallecida hermana, Caritina: "Cuidaré de tus hijos como si fueran míos"

Carla Goyanes (41 años) ha hablado. La hermana pequeña de la recién fallecida Caritina Goyanes ha roto su silencio en las redes sociales para homenajear a quien fuera, para ella, como una segunda madre. Tras un mes de agosto funesto por la muerte de su padre, Carlos Goyanes, y de su tío, Tito Goyanes, este lunes, 26 de agosto, Carla debía asumir el golpe más duro de su vida: decir adiós a Caritina, su amiga, su hermana, que se marchaba a causa de un infarto.

"'No tengo palabras' es la frase que más me han repetido estos días. Yo tampoco, pero este es mi pequeño homenaje para ti, que eras única. Te has ido demasiado pronto y llena de planes e ilusiones. Nos faltaba mucho por hacer. Todavía no me creo que no vayamos a hablar más, ni abrazarnos, ni consolarnos, ni disfrutar más de la vida juntas con nuestros hijos", ha comenzado diciendo, rota de dolor, en una desgarradora carta.

Y continuaba: "No más risas, no más discusiones, no más bailes, no más viajes, no más cumpleaños. Eras única e irrepetible, la más generosa, divertida, curranta, disfrutona, con una fe que siempre he envidiado y te ha hecho ser muy feliz los últimos años de tu vida. No conozco a nadie con más amigas que tú, algunas como hermanas".

[Carla Goyanes, rota de dolor, llega al tanatorio tras la muerte de su hermana: su abrazo con el viudo de Caritina]

La imagen con la que Carla Goyanes ha recordado a su hermana, Caritina. Redes sociales

"Has sido una madre entregada, una hija superpendiente de tus padres y aunque seamos totalmente distintas eres la mejor hermana que he podido tener. Hace unos días me decías que no te creías que todo eso era por papá y ahora yo no puedo creerme yo que sea por ti", prosiguía

Y ha concluido: "Ten por seguro que voy a ser muy fuerte y voy a cuidar a tus hijos todo lo que me dejen como si fueran míos, voy a cuidar a mamá por las dos y voy a cuidar a Matos porque sé cuánto le querías. Verás crecer desde el cielo a tus hijos y vas a estar muy orgullosa de ellos. Descansa en paz. Te quiero, Cari".

[Cari Lapique, Carla Goyanes y el viudo Antonio Matos despiden a Caritina entre lágrimas: las duras imágenes de la misa funeral]

Su último adiós

Este miércoles, día 28 de agosto, la familia Goyanes Lapique dará el último adiós a Caritina Goyanes en Madrid. A las 14 horas de la tarde, en el Tanatorio de La Paz, en Tres Cantos, se celebrará una emotiva misa en recuerdo de su alma, ya que ella era una mujer profundamente religiosa. A continuación, la empresaria será enterrada junto a su padre, que murió hace tan sólo 20 días.