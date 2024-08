Frank Cuesta abandona el Santuario por las denuncias de su exmujer: "Mis hijos me han pedido que salga de ahí"

"A veces se gana y a veces se pierde. En este caso, pierdo". Con estas palabras anunciaba Frank Cuesta (52 años) a través de un vídeo de YouTube una triste y dolorosa noticia.

Desde que hace una semana su exmujer y madre de sus cinco hijos, Yuyee (50) concediera una entrevista a un medio español, los problemas entre la familia no han dejado de agravarse en los últimos días. El famoso naturalista llevaba semanas en guerra contra la tailandesa. Y es que si parecía que habían llegado a un acuerdo con respecto al Santuario Libertad, todo quedaba en un lejano pasado.

El herpetólogo ha vuelto a hacer uso de sus redes sociales para manifestar la situación que sigue viviendo con su expareja y que, tras las últimas informaciones, parece no tener un fin cercano.

Me terminan de pegar la ultima estocada...esto ya no tiene vuelta atras! Destrozado por dentro pero sin capacidad de derrumbarme... Empezamos de cero! — Frank Cuesta (@Frank_Cuesta) August 17, 2024

Hace un tiempo el que fuera presentador de Frank de la Jungla tomó la decisión de invertir todos sus ahorros en el Santuario Libertad, un centro destinado a rescatar animales del comercio ilegal que se mantiene también gracias a lo que pagan las visitas. No obstante, las restricciones legales de Tailandia para extranjeros llevaron a Frank Cuesta a registrar las 37 hectáreas a nombre de su expareja.

Una vez Yuyee y Frank comenzaron a tomar caminos por separado, el matrimonio acordó que Frank pagaría una pensión de 3.500 euros, que él la fue rebajando sin dar una previa justificación. Un hecho que llevó a la tailandesa a alquilarle los terrenos del Santuario.

Después de todas las problemáticas de esta semana, la modelo ha tomado la decisión de interponer una demanda contra el padre de sus hijos, quien deberá pagar 225.000 euros en cuatro partes si desea recuperar su terreno. "He intentado recomprar el Santuario, pero no quieren. Ahora mismo sería un millón de euros porque la valorización se ha duplicado", señaló Cuesta en sus redes sociales.

A lo largo de estas semanas, han sido varias las intervenciones de Frank en el canal de YouTube de Javi Oliveira, donde optaba por denunciar públicamente la situación, con esperanza de llegar a algún fin. También lo hacían dos de sus hijos, Zape y Zorro, quienes se mostraban tajantemente al lado de su padre de forma incondicional.

Unas denuncias que parecen no haber tenido su fruto, pues el herpetólogo compartía un mensaje en redes sociales hace unas horas que dejaba a todos expectantes: "Me terminan de pegar la última estocada... esto ya no tiene vuelta atrás! Destrozado por dentro pero sin capacidad de derrumbarme... Empezamos de cero".

Al cabo de unos minutos, el propio Frank despejaba cualquier tipo de duda y compartía la peor de las noticias, pues tanto él como sus hijos tendrán que abandonar el Santuario antes del próximo 31 de diciembre. "A veces se gana y a veces se pierde. En este caso, pierdo. No se puede tratar con esta gente. El terreno del Santuario se puede vender por muy buen precio ahora mismo, y el Santuario va a desaparecer", ha confesado en su canal de YouTube.

Decision tomada en framilia!

El 31 de diciembre , dejamos las tierras del santuario libertad! https://t.co/CPtUwbrQET — Frank Cuesta (@Frank_Cuesta) August 17, 2024

Se trata de un vídeo en el que el naturalista, emocionado, agradece el apoyo de sus hijos durante estos últimos meses. De hecho, Cuesta asegura que han sido ellos los que le han pedido que deje de luchar: "Esta mañana he hablado con mis tres hijos y me han dicho: 'Sal de ahí, papá'. Así que salgo de ahí. Jode mucho por muchas razones, pero es lo que hay, y a veces tienes que admitir que pierdes. Yo sé que en los próximos meses a mí se me va a poner a parir en muchos sitios, pero mientras pueda decirle a mis hijos buenas noches, estaré feliz".