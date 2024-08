Zorro, el hijo mediano de Frank Cuesta y Yuyee, estalla contra su madre: "Me da asco. Ha vendido a nuestra familia"

Si hace unos días era Zape, el mayor de los hermanos, quien decidiría romper su silencio y hablar abiertamente sobre el conflicto familiar, ahora ha sido el turno de Zorro, el hijo mediano de Frank Cuesta (52 años) y Yuyee (50).

El joven ha decidido hablar alto y claro y lo ha hecho también en el canal de YouTube de Javi Oliveira. Allí, ha compartido cómo está viviendo la situación que está afectando a la familia y mostrar su opinión sobre la problemática entre sus padres y la relación de su madre con las adicciones.

Zorro ha utilizado la conocida plataforma de Internet para posicionarse claramente y confesar los cambios a los que ha tenido que hacer frente a su corta edad por la situación de su familia.

El hijo de Frank Cuesta y Yuyee estaba cumpliendo su sueño de jugar para el equipo de fútbol de Mallorca. Un hecho que ha tenido que dejar de lado porque "la situación en la familia está muy mal y es necesario ayudar a mi padre y a mi hermana pequeña".

Oliviera, que es ya un habitual en conversar con la familia durante estas últimas semanas, preguntaba al hijo de Frank y Yuyee sobre las últimas declaraciones de su madre en Tailandia: "El tema de las drogas para mí es muy fuerte, porque yo sé lo que ha pasado. Estaba allí con mi familia. Tengo recuerdos muy malos, policías en mi casa cuando yo tenía 7-8 años, para mí es un tema muy fuerte y no me gusta hablar sobre eso".

"Me siento como si mi vida fuera un poco como una mentira, porque estuve siete años esperándola, intentando ir a verla cada semana, porque no podía, porque tenía colegio y tal... Y después de todo, está mi madre haciendo todo esto. No me creo que esté pasando esto. Todo por dinero es una locura. No sé lo que está pensando", aseveraba Zorro ante Javi Oliveira.

"Ella todavía tiene el mismo problema y no puede salir de donde estaba. Ella todavía tiene traumas de la droga, del alcohol, de sus hijos. Ella puede decir lo que quiera, pero yo sé la verdad. Un día es una cosa y a veces se inventa cosas, porque quiere ganar", confesaba el hijo de Frank y Yuyee.

Si algo ha supuesto un punto de inflexión durante estos últimos días han sido los ingresos bancarios que Frank Cuesta enviaba a Yuyee. Para Zorro esto tiene una respuesta muy clara y sencilla y se posicionaba directamente del lado de su padre: "El dinero que le envía mi padre es suficiente para vivir. Mi padre le paga mucho dinero. Cuando necesitamos dinero, ella no tiene. Ella tiene dinero, porque le paga mi padre. Ella quiere tener una vida de rica, tienes una hija de 14 años, cuídala. Yo no sabía que la situación era tan mala. Se tiene que quedar en casa, porque es la madre".

Tras la entrevista concedida por su madre, el hijo mediano de la pareja asegura que la culpable del alejamiento de Yuyee con la familia es la nueva pareja de su progenitora: "Ella ha cambiado mucho. No me cae bien, está metiendo mierda". Para Zorro, la razón principal de las polémicas está relacionada a la falta de confianza de Yuyee en Frank. "Anoche le dije que es muy feo lo que está haciendo, me da mucho asco, que va a vender a su familia. No voy a tener la misma confianza con ella", sentenciaba el mediano de la familia.

Yuyee, enamorada

En los últimos tiempos se ha podido saber que Yuyee, quien pasara años en prisión en Tailandia, ha recuperado la ilusión junto a una mujer. Se trata de Chris Korn, una mujer con la que Yuyee Alissa vive una nueva ilusión y con la que ya ha concedido su primera entrevista en España. "Nos presentó una amiga. Nos conocimos en la inauguración de un negocio el 26 de marzo de 2024 y sentí como si ya la conociera de antes, como si hubiese sido el destino. Estoy muy agradecida de que haya llegado a mi vida en el momento adecuado, cuando me sentía tan aislada. Ya no estoy sola. Ahora tengo apoyo, y he encontrado un amor que me hace sentir segura de que soy lo suficientemente buena, y la amo por eso", declaró Yuyee para LOC.

Y remató: "Chris es mi primera relación con alguien del mismo sexo, y es algo totalmente nuevo para mí. Tengo una amiga que también es LGBTQ y lleva tiempo formando parte de mi vida, así que estoy acostumbrada a verla con su mujer. No veo nada malo en ello, amor es amor. He apoyado activamente a la comunidad LGBTQ en Tailandia. Practico la inclusión y creo que todos somos iguales. Si más gente practicara la inclusión, tal vez habría menos conflictos."