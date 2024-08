Frank Cuesta rompe su silencio sobre su exmujer, Yuyee: "Los que hemos sufrido hemos sido tus hijos y yo"

El pasado martes, 13 de agosto, Yuyee Alissa Intusmith (50 años) concedía una entrevista en la que hablaba largo y tendido sobre la relación con su expareja durante más de 20 años, Frank Cuesta (52), y sobre el vínculo actual que mantiene con sus hijos.

La tailandesa reclamaba un alquiler de 3.500 euros por el Santuario Libertad, una reserva de animales situada en Tailandia. Y es que, aunque gestionada por el naturalista, esta se encuentra a nombre del presentador de televisión. Una situación que consiguieron solventar, aceptando la compra de los terrenos por la cantidad de 225.000 euros.

A raíz de las duras declaraciones vertidas por Yuyee, muchos han sido los que se han posicionado de su lado y han comenzado a atacar al naturalista por considerarle un "manipulador" al no dejar hablar con ella a los hijos que tienen en común.

Yuyee y Frank Cuesta, en una imagen de archivo.

Ha sido la enorme repercusión que ha tenido la noticia lo que ha llevado a Frank Cuesta a pronunciarse sobre los últimos acontecimientos. Y lo ha hecho en el mismo sitio en el que su hijo, Zape, ya habló alto y claro sobre la relación con su madre.

Cuesta, que cuenta con el apoyo incondicional de sus hijos, ha dejado claro en un directo con Javi Oliveira su exmujer, Yuyee, tiene serios problemas con las sustancias tóxicas, siendo estas el motivo principal de su separación: "Chica, eras una alcohólica, eres una drogadicta, y los que hemos sufrido somos tus hijos y yo en una casa", confesaba el presentador.

Durante estos últimos días, el herpetólogo ha sido objeto de numerosas críticas que lo calificaban de "manipulador" y juzgaban su papel como madre y marido. Unas acusaciones de las que no ha dudado en defenderse y señalar a su exmujer como la causante del sufrimiento de la familia. "Hemos estado pagando toda su mierda", ha indicado, señalando todo lo sufrido por la familia en estos pasados años.

FRANK CUESTA explota contra su ex, aclara que ella era una drogadicta y alcohólica, que la mantenía a ella y a su actual pareja, que yuyee compró un vehículo con su dinero, y lo malgastaba. Que toda su familia viene sufriendo por sus adicciones.

No ha es la primera ocasión en la que Frank Cuesta ve cuestionado su papel como marido y padre, algo que ha llevado al límite su paciencia y así lo ha mostrado en el directo con Oliveira: "¿Qué es lo siguiente? ¿Que he pegado a mis hijos?", apuntaba Cuesta, con un tono un tanto irónico.

A lo largo de la entevista, el extenista también ha aprovechado para confesar una situación hasta ahora desconocida. Y es que, pese a que ya no estaban juntos, Cuesta reconoce haber enviado dinero a Yuee de manera constante. Sin embargo, según él, la situación cambió totalmente cuando descubrió que no había ahorros y que otro hombre estaba disfrutando de la vida a su costa: "Cuando te das cuenta de que no hay dinero ahorrado y hay un maromo en casa que está viviendo la fiesta y yo la estoy pagando… entonces ya no".

Yuyee, en una imagen de sus redes sociales.

Una intensa conversación en la que el herpetólogo ha dejado muy claro que su única preocupación en todo momento han sido y serán sus hijos. "No voy a mantener a una persona que se gasta todo en fiesta y tiene una pareja que puede ayudar económicamente", zanjaba el presentador.