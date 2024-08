La trágica vida de Paula y Andrea, sobrinas de Norma Duval: huérfanas y desoladas por la muerte de su hermano

El pasado jueves, 15 de agosto, la peor de las noticias era recibida en el entorno familiar de Norma Duval (68 años). Su sobrino Juan Carlos, el hijo mayor de su malograda hermana Carla, perdía la vida a los 36 años. El joven era el primogénito de Carla Duval, nacido de la relación que protagonizó la actriz con el empresario mexicano Rafael Rojas.

Juan Carlos fallecía en Boadilla del Monte, Madrid el pasado jueves y, según afirmó la revista ¡HOLA!, el sobrino de Norma atravesaba una fuerte depresión desde que perdió a su madre, enfermedad que se agravó especialmente en el último tiempo. "Ha decidido irse", contaban al citado medio de comunicación fuentes cercanas a la familia.

Con su deceso, Juan Carlos deja a una familia totalmente devastada por el dolor. Especialmente, a sus hermanas, las gemelas Paula y Andrea -fruto éstas del matrimonio de Carla con Santiago Paredes-, y quienes ya tuvieron que hacer frente a dos dolorosas pérdidas. La primera, la de su madre, en el año 2010. Y seis más años más tarde, era su padre quien fallecía, dejando a ambas huérfanas de padre y madre.

A sus escasos 25 años, Andrea y Paula Paredes han tenido que hacer frente a dolorosas pérdidas. Si primero era su madre la que fallecía por motivo de un cáncer, y seis años más tarde lo hacía su padre, ahora la tragedia golpea por partida triple a las sobrinas de Norma Duval, quienes tendrán que hacer frente a la repentina muerte de su hermano mayor, Juan Carlos.

Cuando apenas tenían 10 años se tuvieron que despedir de su madre, Carla Duval, que fallecía el 31 de octubre de 2010 a los 46 años en el Hospital Universitario de la Paz a causa de un cáncer de útero que sufría desde hacía años.

Desde ese momento, las jóvenes quedaron en parte al cargo de su tía, que declaraba poco después a ¡HOLA!: "Ante todo, Santiago es su padre, pero desde que Carla se fue las niñas viven conmigo y estamos bien así. Aquí disfrutan de unas condiciones de vida muy buenas. cada una dispone de su propia habitación, van a un buen colegio, y sobre todo me tienen a mí, que hago las veces de madre que ellas tanto necesitan".

En esos momentos, el productor teatral seguía manteniendo el régimen de visitas a la par que batallaba contra su propia enfermedad, un cáncer que padeció hasta el fin de sus días, pues moría de un ataque al corazón en febrero de 2016, cuando las gemelas apenas tenían 17 años.

Pese a que Norma acogió a sus sobrinas como si de sus propias hijas se tratase, llevándolas a los "mismos colegios y queriéndolas y adorándolas igual", ellas nunca han olvidado a sus padres, a quienes han dedicado muchos homenajes en sus redes sociales.

Sobre todo Andrea, que en más de una ocasión ha compartido imágenes del álbum familiar junto a mensajes muy emocionantes: "Papá, has sido, eres y serás siempre el hombre al que más voy a poder llegar a querer en este mundo. Hemos podido disfrutarte cinco años más, pero al final has ido al cielo con mamá y ahora ya estáis los dos juntos ahí arriba. Si de una cosa estoy agradecida al mundo es de los padres tan maravillosos que he tenido y la lección de vida tan grande que me han dado cada uno", escribía tras la muerte de su progenitor. "Siempre estaréis en mi corazón", plasmaba por su parte Paula, caracterizada por una mayor discreción en redes.

Norma Duval y sus sobrinas, Paula y Andrea, en una imagen de 2018. Gtres

Norma Duval siempre ha mostrado especial debilidad por sus sobrinas. De hecho, a principios de enero del año 2022, cuando las gemelas estaban a punto de cumplir 22 años, la vedette confesaba a EL ESPAÑOL que "celebraría como cada año el aniversario de sus sobrinas, con especial precaución y en la intimidad". Unas palabras que ya quedan atrás, pues Duval vivía con especial cuidado la pandemia sanitaria de la Covid.

Aunque apenas han hecho apariciones ante la prensa, Andrea y Paula sí que han estado alguna vez en eventos organizados por su tía. Las gemelas no han faltado a algunos de los cumpleaños que Norma ha celebrado en locales reconocidos de Madrid en los que su familia ha estado a su lado de forma incondicional. Momentos en los que sus sobrinas han posado dando muestra de su gran complicidad.

A nivel laboral, es poco lo que se sabe de ellas, aunque queda claro que tanto Andrea como Paula son amantes del mundo de la moda, que cuidan mucho su estética y que guardan parecido con su madre Carla Duval. Además, otras de sus grandes pasiones son los viajes y así lo reflejan en sus redes sociales, a pesar de tener perfiles cerrados desde hace un tiempo.

Norma Duval y sus sobrinas, en una imagen de archivo. Gtres

La repentina muerte de su hermano mayor deja, sin lugar a dudas, desoladas a Paula y Andrea, quienes tendrán que frente de nuevo a una tercera y dolorosa pérdida a pocos meses de cumplir 26 años.