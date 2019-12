Primeras palabras de Francisco Rivera tras las fotografías de Cayetano con otra mujer

Francisco Rivera (45 años) ha roto su silencio este miércoles tras la publicación de las imágenes de su hermano Cayetano Rivera Ordóñez (42) paseando por Londres con otra mujer que no es Eva González (39). La expectación era máxima ante el silencio de los protagonistas y el torero ha aprovechado su intervención en el espacio Espejo Público para opinar sobre esta supuesta infidelidad de su hermano.

Muy serio, y cuando se le ha interpelado directamente por su opinión, Francisco ha sido contundente: "Es un escándalo. De un rumor se hace una noticia. Es una amiga, que la agarras por la cintura, y tienes que aguantar que te llamen infiel, desleal, traidor. Las barbaridades que se han dicho de mi hermano estos días... ¿Por qué?, ¿por esas fotos?". En esa línea, continúa explicando: "¿Os habéis parado a preguntar quién es esa chica? Yo no vengo a dar explicaciones porque no me corresponde. Todo son 'fuentes cercanas, me dicen'... Eso a mí me suena. Las fotos no dicen nada, dicen los comentarios que se han dicho".

Francisco Rivera en el plató de 'Espejo Público'. Antena 3

Los colaboradores del programa han querido saber si ha hablado con su hermano Cayetano, y Francisco no ha dudado en responder desde la sinceridad: "Cayetano está muy dolido, muy indignado, va a emprender acciones legales, y no entiende nada de lo que está pasando. Es una amiga. Cayetano estaba en Perú, que se fue a torear y luego a hacer un viaje por Perú. Las fotos le han pillado viajando. Si él tiene que dar alguna explicación a alguien es a Eva, que entiendo que se la ha dado, y no ha pasado nada. Pero aclaro, si se la tiene que dar, que son unas fotos que no dicen nada".

¿Ha llamado Cayetano a Eva? "No ha llamado a Eva porque no hay nada. Como no hay nada, se ha generado de una mentira. De unas fotos inocentes que pasean por Londres hay una noticia para generar promoción del programa o lo que tú quieras. Se ha vertido una barbaridad de insultos y una barbaridad de insinuaciones".

Tras esto, se le ha expuesto una de las teorías que circulan por los mentideros de la prensa, esa que apunta a que es él -llevado por esa supuesta mala relación con su hermano- quien está detrás de estas imágenes: "Hay que ser de una maldad grande para insinuar, no ya decir, que todo esto es una trama que yo he generado". Entonces, ¿cómo cree él que se han gestado estas imágenes? "Yo creo que un paparazzi ha reconocido a Cayetano en Londres y le ha hecho las fotos".

El torero durante su intervención en Antena 3.

Con este escándalo como telón de fondo, la impotencia que siente Francisco es un hecho y así lo explica ante Susanna Griso (50): "Es que es una barbaridad. La indefensión nuestra es brutal. Una pena. Con estas fotos se pretendía, desde el minuto uno, que saliesen. Se cuenta que este supuesto paparazzi es un hombre de paja para un tercero, que es el que de verdad quiere mover esas fotografías".



Rivera ha arrojado más opinión acerca de las fotografías y de cómo entiende él el negocio de la prensa, tras tantos años: "Yo también tengo amigos en muchas revistas, llevo 45 años viviendo la prensa rosa desde dentro, y han llegado a todas las revistas. Han pedido muy poco dinero porque las fotos no dicen absolutamente nada". Y resume al punto: " Todo lo que se ha dicho en Telecinco está basado en mentira, es susceptible de demanda. Lo siento mucho. Yo lo que pasa en Telecinco no me lo he planteado ni me lo quiero plantear. Lo que pasa en ese programa me da hasta miedo. El mundo de las audiencias manda, y si tú ves Telecinco la semana pasada, han estado durante cuatro horas cebando, y en el último minuto decían una cosa para generar audiencia".

[Más información: Cayetano Rivera y su amiga, las fotos más comprometidas del torero 'pillado' en Londres]