Julián Contreras explica en qué punto se encuentra su relación con Fran y Cayetano Rivera

Aunque fue uno de los rostros más populares de la televisión y pertenece a una de las sagas más mediáticas de nuestro país, hoy en día Julián Contreras (34 años) permanece alejado del foco público.

Aun así, el hijo de Carmina Ordóñez continúa siendo noticia y ahora ha roto su silencio, contando cómo está viviendo esta cuarentena al lado de su padre y en qué punto se encuentra la relación con sus hermanos, Fran (46) y Cayetano Rivera (43), con quienes no tiene relación desde hace años aunque se ha producido un acercamiento en relación a la grave crisis del coronavirus.

"Al principio sentía un desconcierto muy grande, pero eso es una cosa que nos ha ocurrido a todos", ha explicado, reflexionando sobre esta situación sin precedentes: "La humanidad se ha creído su propia propaganda positiva y nos creímos que había cosas que eran nuestras y que nadie nos los podía arrebatar", confiesa Julián sobre cómo está viviendo esta crisis, desvelando qué es lo que más le ha costado. "Yo vivo con mi padre y por seguridad mantienes, consciente o inconscientemente, una distancia que se hace un poco fría, difícil", se lamenta.

Julián Contreras y su padre en una imagen de archivo. Gtres

Una cuarentena que está pasando al lado de su padre, como la mayoría de situaciones complicadas de su vida. "Él tiene una preocupación mayor, es más hipocondríaco que yo, esto son malos tiempos para los hipocondríacos pero bien, estamos en casa tranquilos, seguros y al final es lo importante.", responde sobre el estado de su progenitor, a quien puede cuidar durante esta crisis sanitaria: "Creo que debe ser así, en cierto modo es hasta bonito, al final en la vida nuestros padres nos crían y nos protegen y luego hay una pequeña conversión en ese sentido, es muy entrañable, yo lo hago con mucho gusto y ojalá y pueda hacerlo durante muchos años".

Y aunque la intensa convivencia podría provocar algunos roces o enfrentamientos, no es el caso de Julián y su padre: "Nosotros por suerte tenemos una relación formidable, una química muy buena, un entendimiento que nos permite compartir todo lo que hacemos durante el día pero no cabe duda que hay un momento para ti, creo que eso es lo que peor llevan algunas personas, la soledad, enfrentarse a ellos mismos", reconoce Contreras.

Julián reitera que la relación con sus hermanos no es mala. Gtres

Con quienes la relación no es igual de buena es con sus hermanos, Fran y Cayetano Rivera, con quienes ha roto vínculos. Eso sí, la crisis del COVID-19 ha hecho que ambas partes muestren su interés mutuo y se produzca un acercamiento con su hermano Cayetano, tal y como revela Julián: "Nos hemos interesado mutuamente el uno por el otro y creo que eso evidencia lo que he dicho siempre, no tengo una mala relación, no tengo relación".

El hijo de Carmina recalca que nunca se ha llevado mal con sus hermanos: "He insistido en ello y me alegra que ahora se ponga en evidencia, es una cosa diferente. Yo entiendo que una mala relación implica una negatividad y yo no la he tenido nunca". "Todos tenemos una edad, creo que ya nuestras vidas están bastante asentadas y tienen un sendero bastante definido. Mientras se mantenga la cordialidad y la pare más familiar creo que está todo bien", añade.

"Es momento de que pase esto cuanto antes y de que todos podamos recuperar lo antes posible y con mayor facilidad la rutina, la inercia y todo", continúa Julián, que asegura que desea lo mejor a sus hermanos: "Yo siempre he dicho que me voy a alegrar de todo lo bueno que les pase y voy a lamentar muchísimo todo lo malo que les ocurra", comenta.

Y es que, según defiende, su cordialidad hacia los hermanos Rivera será permanente: "Es una cuestión inherente a mi forma de ser, a mi personalidad, a la memoria de mi madre, a la enseñanza de ella y la voluntad de mi padre y un montón de matices más", afirma. Sin embargo, en su conclusión se evidencia una vez más la distancia entre él y sus hermanos. "No está en mi naturaleza desear algo negativo y menos a miembros de mi familia, por muchas diferencias o distancias que pueda tener con ellos. No hay que dejar que las pasiones te arrollen", ha sentenciado.

