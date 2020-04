Belén Roca confiesa que vuelve a estar enamorada tras la dura pérdida de su pareja y su madre

Belén Roca (32 años) se dio a conocer como tronista en Mujeres y Hombres y Vicerversa tras la trágica muerte de su pareja en un accidente en una competición de motos, Dani Rivas. Se convirtió en uno de los rostro más habituales de Telecinco, participando incluso en Gran Hermano VIP, programa que tuvo que abandonar por el repentino fallecimiento de su madre.

Después de ese duro bache decidió alejarse de la televisión y desaparecer para centrarse en su faceta como madre. Hoy el amor vuelve a su vida y ha decidido romper su silencio para explicar cómo se encuentra en estos momentos de crisis sanitaria.

¿Cómo está llevando el confinamiento?

Como todos, lo bueno es que a mí me gusta mucho estar en casa así que lo llevo mejor que todas mis amigas y amigos. Con mucho desconcierto sobre qué va a pasar, esto es una locura, una película de terror y yo como madre es un poco desesperante porque tengo que hacer de madre, de padre, de profesora, de psicóloga y mi hija tiene 11 años, no es fácil para ella.

Belén vivió duros momentos durante 'GH VIP'.

¿Cuál está siendo su rutina diaria?

Pues mira, me estoy sorprendiendo a mí misma, el otro día puse un estado en el que ponía menos mal que fui a un colegio de monjas donde me enseñaron mucha disciplina. Me hice un horario con mi hija de recreo, clases de deporte, lectura, ocio, películas, series... para no estar todo el día tumbada comiendo, eso te deprime más. Te mete en un bucle y acabas mal. Los fines de semana hacemos lo que nos da la gana. Salgo a pasear al perro en paseos muy cortos, cuando no me queda otra voy a hacer la compra pero con miedo porque el miedo se palpa en la gente.

¿Cómo está siendo la relación entre madre e hija?

Yo tengo dos hijos que es mi hija y mi perro, mi perro está ahora mismo ahí observando todo lo que yo estoy hablando, es como mi guardián, el problema que tienen ellos es que son muy posesivos conmigo. Igual es un problema que les he inculcado yo, no me dejan ni cinco minutos, esto está siendo una locura, cuando les pongo su serie, yo me escapo y hago las mías. Es muy bonito porque dentro de la locura intento jugar con ella y quitarme todos mis problemas porque todos estamos muy acojonados con esto pero es muy complicado. Hay veces que me dan ganas de tirarlos por la ventana a los dos.

Es normal, hay momentos de saturación.

Muchísimo, es muy difícil, no sabes cómo entretenerla, yo también necesito mi tiempo pero bueno, ahí vamos.

¿Cómo está ahora en su vida personal?

Bien.

¿Tiene ganas de enamorarse?

Yo estoy enamorada desde hace cuatro años pero lo llevo muy en secreto.

No se sabía.

Lo llevo muy en secreto, lo llevamos como podemos, hablando por teléfono, él no vive aquí y así vamos. Te digo una cosa, yo si no tuviese pareja esto es una locura, con el tema de que tienen que estar encerrados, todos están en Internet. Todas mis amigos y amigas están ligando una pasada.

¿Por qué ha decidido llevarlo en secreto?

Vosotros sabéis que yo exponía toda mi vida, fue una manera de trasmitir al público que yo soy una persona real y cercana, no como muchos otros que se inventan un papel. Murió mi novio por unas circunstancias en una carrera delante de mí, lo pasé fatal, a los pocos meses entré en GH, fallece mi madre también, yo lo trasmití todo porque quise trasmitirlo. Gracias a eso mucha gente se acercó a mí, me piden consejo pero decidí que necesitaba un 'break', por eso desaparecí de televisión. Todos necesitamos un tiempo, yo necesitaba descansar psicológicamente, la televisión me encanta, cada vez que voy a un programa aprendo, conozco a gente y es un agradecimiento que cuenten contigo, es algo muy bonito. En su día diré quién es pero necesitaba tiempo.

La joven ha recuperado la sonrisa en el amor.

Vivió muchos impactos mientras compaginaba su vida televisiva y personal, la pérdida de su pareja, de su madre... ¿le pasó factura la vida televisiva?

No me pasó factura. Yo vengo de Galicia y aquí somos más reservados, sobre todo en el pueblo del que soy yo. Cuando entré en 'Mujeres y Hombres' fue un impacto muy grande porque me crié en una aldea y la gente se volvió loca y volvió loca a mi familia. Tuve que preparar a mi familia psicológicamente, sobre todo a mi madre, no dejan de ser una familia militar, fue muy duro. Luego mi familia lo llevó muy bien, mi madre que para ella eran temas tabú al final lo entendió aunque les costó. Sí que me costó en el sentido personal muchísimo, el tema de la custodia.

Eso tuvo que ser terrorífico.

Gracias a Dios todo está bien así que perfecto.

Ahora pueden recuperar todo ese tiempo.

Sí, ahora sí, sobre todo aquí encerradas. Cuando yo salí de GH necesitas encerrarte y yo salí de una manera forzosa porque mi madre estaba en sus últimos días y ni si quiera yo lo sabía. Para mí fue un shock muy fuerte, la prensa sé que lo hizo por trabajo y os lo agradezco pero estabais encima y mi familia no lo llevó bien, necesitaban un momento privado. Fue muy doloroso, luego ellos lo agradecieron porque nos enviasteis muchos mensajes de cariño pero cuando aparecisteis en el entierro ellos no estaban preparados. En relaciones personales creo que a todos nos cuesta más cuando somos personajes públicos, no sabes quién se acerca por ti y quién por interés, es una lotería y hay que tener pies de plomo.

Si pudiese borrar lo que más daño le hizo, ¿qué borraría?

Evidentemente el fallecimiento de mi madre y el de mi pareja. Ojalá nunca hubiese pasado, daría lo que fuera.

Dice que le gusta la tele, ¿cómo le gustaría volver en un futuro, si pudiese?

Creo que tuve mala suerte, siempre me lo dicen, en Mujeres y Hombres tuve una época muy popular y yo gustaba porque era muy directa, no me cortaba, yo decía lo que pensaba y lo que decía, no hacía un papel. Nunca hay que olvidar de dónde venimos pero me dio mucha rabia de la manera que abandoné el trono, al final no lo pude disfrutar y me dio mucha rabia cuando estuve en GH VIP no poder terminar un reality. Me gustaría volver con un reality y me gustaría por tercera vez poder hacer las cosas bien, no tener algo externo que me obligue a salir. Me da mucha rabia, al final nunca puedo estar al 100% y creo que puedo aportar mucho, psicológicamente, por vivencias que he tenido a mis 32 años, que por cierto en Internet pone que tengo 39 y no.

Cuando salieron los titulares sobre la sobrina-nieta de Camilo José Cela...

Bueno, no lo llevé mal y mi familia hasta la hermana de él y su hija también, se compraron la revista y me han dicho que salí estupenda. Muy gracioso.

¿Cómo lo hubiese valorado él?

A él le hubiese encantado seguro, muchísimo.

Dice que está enamorada, ¿le gustaría casarse?

Sí, tenemos en mente casarnos pero tal cómo está todo hoy en día, qué miedo. Tengo un montón de bodas para mayo y junio y a ver si van a poder ser. Yo siempre he sido una mujer de familia, casarme y el día de mañana si puedo tener un hijo, bienvenido sea y si no lo tengo pues bueno. Mi hija va a hacer 12 años, ahora tener otro, bueno...

Roca está confinada en casa cumpliendo con el protocolo, pero es positiva.

Vamos a terminar con un mensaje positivo por la difícil situación que estamos viviendo.

Yo estoy bien, estamos bien, hay que llevarlo con calma, gracias a Dios tenemos salud, tomamos muchas precauciones, tengo un hermano que es médico que vive conmigo y por eso tomamos más precauciones aún y vivimos más de cerca todo lo que está sucediendo aquí en Galicia. Lo que puedo decirle a todo el mundo es que lo estáis haciendo muy bien, más que nada por todos los médicos estamos viendo que no se nos ha informado bien, no me quiero meter en rollos políticos pero sí que puedo decir que se nota más que nada la unión que tenemos los españoles y la fuerza que tenemos, tenemos que estar unidos, serán tiempos muy duros y sobre todo a la vuelta. Que sigamos así, dándonos cariño y aprovechando el tiempo en familia y rezando mucho.

