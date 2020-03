Alejandro Nieto denuncia entre lágrimas que desde hace dos meses no sabe nada de su hijo

Tras proclamarse Mister España en 2015, saltó a la fama como concursante de Gran Hermano VIP 4. Sin embargo, Alejandro Nieto (29 años) tuvo que abandonar el concurso para estar al lado de su hijo de dos años ante unas importantes pruebas médicas, pues el pequeño sufría una grave enfermedad. Ahora, el joven gaditano ha vuelto a ser noticia por su hijo.

Alejandro decidió alejarse de la televisión para estar al lado de su pequeño, pero hace cuestión de meses ha rehecho su vida y se ha trasladado a vivir a Gran Canaria, donde ha encontrado trabajo. Dada esta situación, le han imposibilitado saber nada de su hijo y completamente roto de dolor Alejandro ha recurrido a las redes sociales para denunciar su situación. "Llevo aquí como un mes y medio ya, para 2 meses y no sé absolutamente nada de mi hijo. Nada es nada. Si está bien, si está mal, regular... No sé absolutamente nada", ha comenzado el modelo en un vídeo que ha colgado en su Instagram.

Alejandro Nieto llorando en su perfil de Instagram.

Desesperado, el modelo ha confesado lo siguiente: "He llamado a mi abogado. Lo tengo ya frito de llamadas. Mi abogado me dice que lo único que hay que hacer es esperar al juicio. He llamado al punto de encuentro donde recogí a mi hijo y únicamente me dicen que si le pasara algo malo, se me avisaría. Me he atrevido a llamar a la madre de mi hijo y no me lo coge. Me he atrevido a llamar a incluso... Me la estoy jugando... He llamado hasta a la abogada de la madre de mi hijo para preguntarle qué puedo o qué debo de hacer para saber de mi hijo. He llamado y me he rebajado ya y he llamado hasta al novio de la madre de mi hijo y tampoco me dice si está bien o si está mal. Me dice que está trabajando, el chaval, lo entiendo. ¿Qué tengo que hacer, tío? ¿Es justo esto?", se pregunta, devastado.

Alejandro confiesa su desesperación al no tener noticias de su hijo. "Estoy desesperado. No sé de mi hijo. Tengo que verlo por fotos. Una foto que me hizo mi novia, y lo tengo que ver ahí. No lo escucho, no lo oigo... Me han dado días libres para poder ir. He llamado a mi abogado. Mi abogado se ha puesto en contacto con la de ella... Y no. Que estaba de viaje. No contactaba con la madre de mi hijo... Pero ¿qué está pasando? Yo tengo mis derechos. Yo soy su padre. O sea, me están quitando que yo sea su padre. ¡Que yo no me niego!", ha continuado en su alegato el que fuera Mister España, quien además denuncia que desde que abandonó El Puerto de Santa María no sabe nada de su hijo.

Alejandro Nieto en el plató de 'Gran Hermano VIP 4'. Gtres

"Yo me he venido a labrarme un futuro. Un trabajo estable en una óptica. Cosa que no me daban en Cádiz", explica Alejandro, que confiesa que, "estaba en un bucle que no tenía aspiraciones, no tenía vida, no tenía pensamiento. Conozco una persona de Canarias. Aparte, a mí me gustaba mucho la tierra, me dan un trabajo, tengo mi casa... ¿Cuál es el problema?[...] Pero es que nadie me da una respuesta. Nadie me dice 'Ale, está tu hijo bien' ¿Nadie, tío? Es muy injusto", sentencia.

Completamente devastado, Nieto ha confesado que está llegando a perder los papeles: "Y voy a cometer una locura porque me estoy volviendo loco ya aquí de pensar, de pensar, de pensar", reconoce. Y no puede contener las lágrimas cuando recuerda que: "He estado un año entero en el hospital con él, y que venga alguien y me diga que no. Si no ve al Hospital de Virgen del Roció y pregunta a todas las enfermeras por mí. Pregúntales. A todas. Pregúntale una a una. He luchado por mi hijo. He negado hacer cosas por mi hijo. Miles de cosas. Miles. Que yo podía haber estado en la tele... Pero no. Por mi hijo. Porque sé que ha pasado por una situación mala y digo: 'Lo mismo se me va', que es muy duro decirlo".

Y sin poder contener ni las lágrimas ni la emoción, Alejandro termina haciendo un llamamiento a todos sus seguidores: "Que no quiero traérmelo a Canarias, que no quiero sacarlo de su zona de confort. Que no, que lo único que quiero saber es como está... No es justo. Y me da igual que me veáis llorando. Tengo que hacer esto delante de todos mis seguidores... Es que voy a hacer un llamamiento a toda persona que me conozca y conozca o reconozca a mi hijo, le pido por favor que le diga a mi hijo que lo amo con locura, que le quiero con todo mi corazón", termina.

