Jonathan estalla contra Yoli por la sobreexposición de su hija en Instagram

La relación de idas y venidas de Jonathan Pérez (31 años) y Yoli Claramonte (27), los exconcursantes de Gran Hermano 15, parece que está rota definitivamente. A sus problemas por la custodia de su hija se suma ahora la denuncia pública que Jonathan ha hecho a través de su canal de Mtmad.

El exparticipante del reality de Telecinco afirma estar cansado de la "sobreexposición" de su hija en las redes sociales. Un tema que le parece de lo más serio y en el que no ha encontrado nada de apoyo por parte de su exmujer. "Ya no me queda otra que luchar por lo que quiero, por quien hago todo lo que hago: mi hija", ha asegurado un Jonathan abatido para continuar con un "yo también tengo derecho a hablar, a decir lo que pienso y a luchar por lo que creo".

Jonathan en su último capítulo de Mtmad.

Según su versión, él ha intentado que su ex entre en razón y reduzca la exposición pública de la menor: "He hablado muchísimas veces con ella de este tema y no entra en razón. Ya paso de ser un sumiso, y menos por mi niña".

A pesar de su insistencia, Jonathan defiende que su Yoli no le ha hecho mucho caso y que continúa subiendo fotos de su hija a Instagram. Pérez ha estallado contra su expareja desvelando lo siguiente: "Los menores están desprotegidos. No somos conscientes. Les damos a conocer al mundo sin preguntar porque ellos no pueden decidir. Nunca se me ha tenido en cuenta para esto. Yoli siempre ha tomado las decisiones a su antojo, su decisión y su criterio".

Una relación y una ruptura televisadas

La relación de Jonathan y Yoli se fraguó en la décimo quinta edición de Gran Hermano. Se conocieron en la casa de Guadalix de la Sierra y entre ellos surgió un amor que no solo duró años sino que trajo consigo a la persona que aman por encima de todo: su hija. Pero en diciembre del año pasado todo acabó. La pareja tomaba caminos paralelos, incluso en sus canales de Mtmad, y a través de esta herramienta de Mediaset transmitieron, casi en directo, su divorcio por capítulos.

En una de las imágenes más duras, Yoli aparecía en escena con los ojos rojos y completamente destrozada: "A mí me tienes ya reventada, no puedo más de verdad te lo digo, esto me está matando. No como, no ceno, qué hago, te estoy diciendo la verdad", le reprochaba al padre de su hija. Según Jonathan, él quería ir más despacio y por eso sentía un profundo agobio por la situación: "Solamente quería hablar contigo y solucionar todo lo que había pasado y tú ya te metes en la cabeza que mañana tenemos que estar juntos. Lo hablamos un montón de veces, las cosas tenían que ir poco a poco y me agobias. No sabes quererme".

Jonathan y Yoli en Mtmad.

El punto álgido del vídeo llegaba cuando él le preguntaba: "¿Piensas que debemos de apartarnos el uno del otro?" y ella respondía: "Es que no lo sé". El exconcursante de Gran Hermano 15 tenía claro que mientras que ella no estuviera del todo bien no podrían retomar el amor que un día sintieron: "Yo quiero que sigas yendo a terapia, creo que realmente no estás bien, yo creo que no soy el lado malo de todo lo que te está pasando".

Hasta la fecha, lejos de haber resuelto sus discrepancia, los problemas se han agravado. Aún más cuando Yoli ha decidido mostrar a su hija menor de edad en las redes sociales en contra de la voluntad de Jonathan, su padre. ¿Acabará esta situación en los tribunales y será un juez quien decida si se puede o no exhibir el rostro de la pequeña en Instagram como en el caso de otros exmatrimonios famosos?

