Yoli, de 'GH 15', arremete contra su exmarido Jonathan

Yoli ha grabado un vídeo para Mtmad en el que ha querido confesar que sintió al ver la cita que tuvieron, en el mismo canal, su exmarido Jonathan y Niedziela. Lo cierto es que le hemos podido ver completamente decepcionada y dolida con la situación, además no entiende como todos los espectadores se le echaron encima suya por la actitud que tuvo cuando realizó el cara a cara con él y ahora, que ha sido él, el que ha hecho lo mismo pero con otra persona, nadie le critica. Parece ser que la exconcursante de Gran Hermano 15 no ha visto con buenos ojos esta cita y así lo ha expuesto en su propio canal.

"Vengo un poco cabreadilla. A mi se me ha acusado de que en el último cara a cara era una chica enfadada, que me estaba guiando por los sentimientos, que no era prudente... Unas semanas más tarde, Jonathan hace exactamente lo mismo, me parece muy curioso que a mí se me apunte con el dedo y a él no, haciendo lo mismo con una exconcursante de Gran Hermano" ha empezado diciendo Yoli. El matrimonio se rompió hace más o menos un año y, a pesar de las palabras que ambos exponen en las redes sociales, parece que ninguno de los dos lo ha superado.

Yoli y Jonathan durante su 'cara a cara'.

"Se me quedó una cara de boba. Yo realmente pienso que la cita fue muy sosa. No había nada de feeling" ha añadido la exconcursante de Gran Hermano 15. Además, no duda en enviarle un mensaje cargado de frustración al padre de su hija: "No eres sincero y te falta personalidad por un tubo" y es que Yoli ha querido mostrar su enfado ante algunas cosas que ha estado diciendo Jonathan y también, por no haber dejado de mencionarla en toda la cita con Niedziela.

"Está toda la cita hablando de mí. A mí me ha dicho unas cosas y en la cita dice otras. A mí me decía que no quería tener más hijos y a Niedziela le confesó que no le importaría tener más" añadía Yoli. Aunque asegura que su amor con él está muerto, lo cierto es que los dos se echan por cara lo que cada uno hace en su vida privada y eso, no es pasar página. La exconcursante de GH 15 le ha mandado un mensaje muy directo a su expareja: "Que sea muy feliz, que encuentre lo mejor, pero que no me recrimine cosas cuando él está haciendo exactamente lo mismo y luego si acaban juntos, pues mejor". De esta manera, ha zanjado su vídeo explicando qué le había parecido la cita que habían tenido los que un día fueron concursantes de Gran Hermano.

