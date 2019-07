Raquel Lozano confiesa con quién de sus compañeros de 'GH Dúo' mantiene relación

El paso de Raquel Lozano (33 años) por la casa de Gran Hermano Dúo fue muy criticado pero a la vez muy halagado por muchos espectadores ya que vieron un cambio en la concursante brutal y pudo demostrar cómo es en realidad. Consiguió derrotar a su contrincante, Sofía Suescun (23), algo que vivimos en su edición de Gran Hermano 16 pero al contrario, ya que la de Pamplona conseguía quedarse en la casa después de que su amor con Suso Álvarez (26) se viera empañado por la relación de este con Raquel. Recordemos que la exconcursante de GH Dúo hizo muy buenas amistades con Kiko Rivera (35) y con Irene Rosales (28), incluso llegó a entender con Ylenia (31). Ahora, meses después del concurso, ha confesado con quién sigue manteniendo relación y con quién no.

Raquel Lozano ha hecho una ronda de preguntas en su perfil de Instagram y ha decidido colgar las más importantes. A la pregunta de con quién de los concursantes de GH Dúo sigue manteniendo relación, ha confesado que: "Con Irene, Kiko, Carolina Sobe, Ylenia y con María Jesús". Recordemos que la exconcursante fue un apoyo clave para la de Andújar que se vio sola en la casa de Guadalix de la Sierra.

Lo que ha llamado mucho la atención es que entre esos nombres no se encontrase el de Candela, con la que también tuvo muy buena relación. En una de las preguntas, Raquel explica qué es lo que ha pasado entre ellas: "Es muy lianta, no me gusta la gente así". De esta manera, confirma que no tiene ningún tipo de vínculo con la que llegó a ser su amiga dentro del reality.

Otra de las concursantes fue Sofía Suescun, con la que por supuesto, no tuvo un buen trato porque la de Pamplona la tiene entre ceja y ceja después de concurso en Gran Hermano 16. De ella, ha contestado a una pregunta que le hace un seguidor diciendo: "¿Qué tal con Sofía? es mi ídola" a lo que la exconcursante ha respondido: "¿Te la empaqueto?". Mostrando así su máxima indiferencia hacia la concursante.

[Más información: Qué fue de Laura Campos, la polémica ganadora de 'GH 12' que ahora es asesora de bienestar]