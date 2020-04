6 de 8

La colaboradora y presentadora ha compartido sus trucos para estos días de confinamiento: "Cuando me agobio mucho y no encuentro salida me pongo música a tope y salto hasta que no siento mis piernas. A veces, si siento presión en el pecho, también funciona una ducha, me da la sensación de que todos los agobios se van por el desagüe, luego me embadurno en cremas y perfume para oler rico y me abrazo".