Giro en el caso Cantora: Isabel Pantoja no está obligada a devolver los enseres de Paquirri

El espinoso asunto de la herencia de Paquirri -lo que se conoce en estos días como el caso Cantora- sigue dando horas y horas en los medios de comunicación y este fin de semana han salido a la luz nuevos datos que podrían dar un giro absoluto a lo que se ha contado en público durante 36 años. En el programa Viva la vida de Telecinco han aportado un documento original con los inventarios y la repartición de los enseres del torero.

Este documento demuestra que no es cierto que Isabel Pantoja (64 años) esté obligada por sentencia judicial a entregar los vestidos de torear, joyas y otros objetos personales de su difunto esposo, el torero Francisco Rivera Paquirri. El reparto de la impresionante herencia del diestro es mucho más complejo de lo que se había contado hasta ahora y, según algunas voces, Francisco Rivera Ordóñez (46), no habría contado siempre la verdad -o no habría sido conocedor de todos los detalles- en relación a los pormenores jurídicos sobre los objetos de valor simbólico que su padre le dejó en herencia.

La cantante Isabel Pantoja.

La denuncia que interpuso Carmina Ordóñez contra Isabel Pantoja después de la muerte de Paquirri para recuperar sus objetos personales y que ganó, solo le daba derecho a recuperar los bienes personales de Carmen que estaban en Cantora, no los de sus hijos Francisco y Cayetano Rivera (43).

La comisión judicial en aquel momento determinó a Isabel Pantoja como depositaria -que no propietaria- de todo lo que había en Cantora, pero para que los hijos de Paquirri obtuviesen las pertenencias tendrían que haber sido ellos los denunciantes, ya que tenían representantes legales para ello. Es decir, Carmina Ordóñez no podía pedir a Isabel Pantoja aquellos objetos que pertenecían a sus hijos porque precisamente para eso Paquirri había dejado a los albaceas a cargo de los intereses de sus hijos.

Paralelamente a la denuncia de Carmina Ordóñez, Cayetano y Francisco Rivera denunciaron en Madrid a la tonadillera y los hijos de Paquirri ganan el derecho de propiedad sobre lo que hay en esa sentencia, sobre las reparticiones de los bienes que se firmaron entre todos los interesados.

Esa sentencia, que da la razón a ambos toreros, tiene posibilidad de recurso. Isabel Pantoja se acoge a su derecho de apelación, recurre y gana. Lo que dice la Audiencia Provincial es que hay un defecto a la hora de presentar la demanda y que Cayetano y Francisco Rivera no pueden ir en solitario para que se haga el reparto, sino que tienen que ir contra todos los interesados: desde su abuelo, Antonio Rivera, a sus tíos, pasando por el propio Kiko Rivera (36), también heredero del malogrado matador de toros.

Kiko Matamoros y Paloma García Pelayo en 'Sábado Deluxe'.

La periodista Paloma García Pelayo explicó detalladamente este asunto en Sábado Deluxe e incluso la presentadora del citado espacio de Telecinco, María Patiño (49), se aventuró a decir que "Francisco Rivera Ordóñez nos ha mentido todo este tiempo".

Efectivamente, cuando Francisco Rivera sostiene en el programa Chester de Risto Mejide (46) que su madre gana la denuncia es cierto. Pero en esa denuncia, Carmina solo puede exigir que le devuelvan sus objetos personales, no los de sus hijos. Cuando se afirma que hay existe una orden judicial que obliga a Isabel Pantoja a devolver los enseres personales a los hijos de Paquirri, es falso. Según los nuevos datos, la artista recurrió y ese recurso se estimó. Lo que sí que existe es un documento que firma la cantante en el que se compromete a devolver a esos entonces niños las pertenencias que su padre les dejó. Es entonces cuando se abre otro debate: ¿qué es lo legal y qué es lo moral?

